El Casco Histórico de Almería celebra su 30º aniversario con su I Certamen de Cortometrajes

El casco viejo de Almería está de cumpleaños. La Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Almería, celebra su 30º aniversario y, con este motivo, ... ha convocado el I Certamen de Cortometrajes 'Jóvenes Miradas al Casco Histórico de Almería', cuyo plazo de participación está abierto hasta el 30 de noviembre.

La finalidad de esta convocatoria, ha explicado su presidenta, Magdalena Cantero, es fomentar la creatividad audiovisual entre los jóvenes, promover una mirada crítica y artística sobre el Casco Histórico de Almería y favorecer el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico, social y humano del barrio. «Hemos querido dirigirnos a los más jóvenes para que nos den su visión y aporten su creatividad de cómo es y debería ser este barrio donde se concentra la esencia del significado de Almería», ha valorado la presidenta vecinal.

La temática, como figura en las bases de la convocatoria, podrá versar sobre el patrimonio arquitectónico, urbano o natural del barrio; sus vecinos, historias, oficios y memorias; los problemas sociales, medioambientales o culturales; las experiencias personales vividas en el barrio; y las propuestas de futuro o visiones utópicas, con especial valoración de la originalidad, el enfoque creativo, la sensibilidad social y el compromiso con el entorno.

Podrán participar en el certamen jóvenes de entre 14 y 30 años, residentes en la provincia de Almería, de forma individual o colectiva (grupos de máximo 5 personas) y cada participante o grupo podrá presentar un único cortometraje.

En cuanto a los requisitos técnicos, la duración será de entre 1 y 5 minutos, en idioma castellano y en formato MP4 o MOV, con resolución mínima de 720p.

Los cortometrajes deberán ser originales e inéditos, y no haber sido premiados en otros concursos y se enviarán a través del correo electrónico jovenesmiradascascohistorico@gmail.com indicando el título del corto; nombre del/de la autor/a o grupo, edad y contacto (email, teléfono); y breve sinopsis (máx. 200 palabras).

Deberá constar, asimismo, de una breve biografía o nota personal del autor/a o del equipo creativo, destacando sus inquietudes artísticas, intereses o trayectoria y una reflexión sobre el significado del cortometraje, su inspiración, mensaje o intención narrativa.

Una vez recibido, este material será valorado como parte del proceso de selección y podrá ser utilizado en la difusión del certamen.

El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito audiovisual y representantes vecinales y culturales del Casco Histórico de Almería. En cuanto a los premios, están dotados con 300 euros, el primer premio; 150 euros, el segundo premio; y el premio del público, tras la votación popular durante el acto de proyección, recibirá un lote de libros valorado en 100 euros. Los cortos seleccionados serán, además, difundidos en redes sociales y medios locales.

Al frente de este I Concurso de Cortometrajes estará, según explica la presidenta del colectivo vecinal, la comunicadora audiovisual, especialista en guion y dirección cinematográfica Ana Ramírez, cocreadora de esta iniciativa y responsable de coordinarla.

Ana Ramirez, vecina del Casco Histórico de Almería, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la creatividad publicitaria y la dirección audiovisual desde su propio estudio creativo, «donde combina estrategia, narrativa y diseño para construir proyectos con personalidad, frescura e impacto visual».

Ha sido reconocida en numerosos festivales, obteniendo el Primer Premio en el Festival Internacional 'Almería en Corto' (Miradas Adolescentes, 2013), el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cortos de Almería 'Cine Joven' (2017), dos premios al Mejor Cortometraje Almeriense en el Festival Inclusivo Gallo Pedro del Festival Internacional de Cine de Almería (2021 y 2024), así como el primer premio en el Concurso de Vídeos Culturales #Elotroinstituto y la Batalla Fílmica del Festival Sombra de Murcia, ambos en 2024.

El I Concurso de Cortometrajes Jóvenes Miradas al Casco Histórico de Almería' cuenta con la colaboración de la librería BiBaBuk.