La capital invita hoy a participar en la Plaza Vieja en la fiesta de 'Almería has no limits' El Ayuntamiento ha instado a todos los almerienses a celebrar la consecución en 2019 de la Capitalidad Gastronómica IDEAL ALMERÍA Viernes, 26 octubre 2018, 00:17

Almería ya es Capital Española de la Gastronomía 2019. Ha sido un año intenso, de mucho trabajo, un esfuerzo colectivo por hacer un proyecto serio y solvente, que ilusione no solo a la capital sino a toda la provincia. Y el reto ha sido superado con creces para la proyección de la gastronomía, turismo y la marca Almería en general tanto a nivel nacional como internacional.

Y, como todo éxito, merece ser celebrado. Se acerca 2019 y, con él, llegará la Capitalidad Gastronómica que la ciudad de Almería se ha ganado como resultado a un esfuerzo realizado durante casi un año por todos los almerienses. Y, como las buenas noticias merecen ser festejadas, la Plaza Vieja acogerá hoy una fiesta abierta que se ha denominado 'Almería 2019 has no limits' y que tendrá lugar a partir de las nueve de la noche con un concierto del grupo Music Has No Limits.

Y, además, diseñado en torno al concepto 'la playlist de tu vida', Music Has No Limits recorrerá grandes éxitos de la historia de la música, adaptando piezas maestras de temas y canciones que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada al gusto de Vegas, Broadway o el West End londinense.

Desde las siete de la tarde, además, diez empresas de la provincia -Embutidos Peñacruz, Cervezas Origen, Ginebra Mal de Ojo, Far West, El Cabo, La Cala, Las Filabres y Alborán, La Orza de Almería y Tomate Lover- ofrecerán sus productos a los miles de almerienses que van a celebrar la designación de Almería como Capital Española de la Gastronomía.