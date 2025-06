«Cantar en Almería siempre es muy mágico y especial»

Nerea Escámez Almería Sábado, 21 de junio 2025, 00:37 Comenta Compartir

La cantante India Martínez inicia hoy su gira en la Plaza de Toros de Almería. Con la misma ilusión que el primer día volverá a reencontrarse con su fiel público, a quién le enseñará último trabajo 'Aguachile' donde la artista fusiona su tradición flamenca con el género folclórico del norte de México. En una conversación con IDEAL expone la ilusión de volver a su tierra, donde abrirá la gira que la llevará por diferentes ciudades del país.

–Primero de todo, ¿cómo está?

–Muy contenta, todavía con la emoción en el cuerpo. Hemos estado en México presentando 'Aguachile', donde también hemos hecho promoción. Y ahora, en España, llega el momento de hacer el directo con la gira, que es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Eso sí, estoy un poquito nerviosa y a la vez ilusionada por presentarlo en Almería, mi tierra.

–¿Cómo nace la idea de 'Aguachile'? Es un disco en el que has salido de tu zona de confort...

–La verdad es que me he dejado llevar bastante y ha sido muy natural. Estaba terminando el disco anterior y no había terminado de grabarlo cuando ya tenía conversaciones donde me decían que México me quedaba muy bien en la voz. También escuchaba en mi infancia a Chabela, de Vicente Fernández, Rocio Dúrcal o Juan Gabriel, que hasta las incorporé en el repertorio de mis directos y dije: 'Me apetece adentrarme un poquito más', y salió este disco.

–¿Ha grabado desde México?

–Sí, al nacer la idea de este disco, me fui para allá y me puse a trabajar, a componer junto a otros compositores y a producirlo. Quería que fuese lo más cercano posible a México para que la fusión de mi voz, mi estilo, mi esencia, junto con el sonido regional mexicano, pues estuviera bien hecha desde allí. Creo que para eso hay que estar en el sitio y me fui una temporada, estoy muy contenta con el resultado y la experiencia es inolvidable.

–Abre las puertas a colaboraciones con La Adictiva, Ángela Aguilar o Eden Muñoz. ¿Cómo ha sido colaborar con ellos?

–Ellos son una eminencia. Son grandísimos artistas, muy reconocidos y que me den la mano, me abracen y me reciban con tantísimo cariño se agradece. Quieras que no, al final entras en un país de nuevas, como tú dices, me salí de mi zona de confort, no me quedé quieta y quise probar sonidos nuevos y me enriquecí muchísimo.

–En 'Karma' se ve esa fusión entre España y México...

–Sí, y fíjate, ese vídeo se rodó entre México y España. Queríamos recrear los dos mundos. Las imágenes con Eden Muñoz se rodaron en Sinaloa, recordando sus orígenes, su vestimenta y todo, esa estética ranchera, con el sombrero tejano y la parte más española desde una iglesia, más nuestra, rezando con el velo, como hacían nuestras abuelas cuando se vestían de luto con el rosario en la mano. Entonces, se transformó en la muerte, con la Catrina, que es la cultura de los mexicanos y, creo que hemos fusionado ambas culturas y ha quedado muy bonito.

–Si tuviera que elegir una canción del disco... ¿Cuál sería?

–Uf... ¡No me hagas esto! Es complicado. Depende de cómo me encuentre emocionalmente. Hay días que estoy más melancólica y no paro de escuchar 'Tipo Tú', que es una canción esperanzadora, de tirar hacia adelante, pero después hay otros días que me apetece arrancar con 'Como una bala', que es súper enérgica.

–La canción de 'Ovarios', por ejemplo, creo que va a ser un tema que no va a pasar de moda... ¿Ha sentido alguna vez que por el hecho de ser mujer te ha costado más trabajo consolidarte como artista?

–Bueno, a veces parece que puede haber alguna traba pero, en mi caso, no me detengo en eso. Ni me pongo excusas ni recuerdo las trabas de mi camino, ¿sabes? Simplemente si tengo que trabajar más, pues trabajo más, y ya está. Creo que me va mucho mejor de esa manera que victimizándome o sintiendo que no puedo. Si me encuentro una puerta cerrada, me doy la vuelta hasta acabar encontrando la salida.

–Alguna actriz ha dicho que lo ha tenido más difícil que un actor, ¿ha percibido lo mismo en la música con los hombres?

–Claro, ha pasado y sigue pasando pero creo que poco a poco va desapareciendo. Existe el llamado 'fenómeno fan' que favorece mucho más a un hombre y con las nuevas generaciones eso está cambiando. Joder, mira, la prueba está con Lola Índigo, una artista española que ha llenado el Wanda Metropolitano. Eso en otra época era impensable para una mujer, entonces se están abriendo muchas puertas.

–Es su décimo disco, ¿qué evolución ha visto con respecto a los anteriores?

–Uf. Es que cada disco lo tomo como si volviera a empezar, no me quedo en el mismo sonido, entonces yo lo tomo como un reto nuevo, y no es comparativo uno con otro.

–¿Cuándo supo que 'Aguachile' estaba terminado?

–Hubo un momento que era como 'No lo termino, pero lo abandono' porque tenía que entregarlo, pero habría seguido añadiendo canciones y mejorando cosas. Por suerte ya no soy tan perfeccionista como al principio ahora me da tiempo a disfrutar de lo que hago.

–¿Qué le diría a la India Martínez del primer disco?

–La verdad que IDEAL ha sido testigo de mis primeras entrevistas, de lo que iba contando y me iba sucediendo, empecé en Roquetas de Mar cantando y si retrocedemos a esas primeras entrevistas, creo que son muy parecidas a las que hago hoy, porque mi sueño era seguir creciendo musicalmente, viajando por cada rinconcito del mundo, no encerrarme en un estilo en concreto. Con 13 o 14 años ya tenía claro que mi intención era aprender mucha más música en el camino.

–¿Cómo encara la gira?

–Será un enfoque nuevo, pero se repasarán canciones que son ya imprescindibles. Estoy deseando encontrarme con mi público, que cada vez es más único y especial en mi tierra así como de llenar la plaza y pasarla muy bien, vamos a formarla.

Temas

Almería