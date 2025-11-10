Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Así canta Jerez en Navidad' llena el Auditorio de Roquetas con una fiesta flamenca inolvidable

La formación dirigida por Luis de Perikín agotó entradas y estrenó varios villancicos en una noche de emoción, tradición y celebración compartida.

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:03

Menuda noche vivió el sábado el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con 'Así canta Jerez en Navidad', una excelente propuesta para estas fechas en ... tono flamenco donde se disfrutó de una serie de villancicos, en medio de un entorno festivo. Destacar la entrega y pasión que ponen todos los artistas que aparecieron sobre el escenario.

