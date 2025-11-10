'Así canta Jerez en Navidad' llena el Auditorio de Roquetas con una fiesta flamenca inolvidable

Menuda noche vivió el sábado el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con 'Así canta Jerez en Navidad', una excelente propuesta para estas fechas en ... tono flamenco donde se disfrutó de una serie de villancicos, en medio de un entorno festivo. Destacar la entrega y pasión que ponen todos los artistas que aparecieron sobre el escenario.

Desde el primer minuto se vivió una fiesta en el escenario y también en el patio de butacas. Subrayar que este espectáculo que llegaba desde el corazón de Jerez agotó todas las entradas en Roquetas. Dirigido por Luis de Perikín, se presentaba como una «celebración única e irrepetible, llena de luz, alegría y compás». El público agradeció desde el primer minuto la puesta en escena y el ambiente de fiesta.

Esta formación comenzó su actuación con el villancico 'Que no le roce el aire' llevando la emoción al patio de butacas. Continuaron con 'Tiene María', convirtiendo el escenario en una gran fiesta. Luis de Perikín, director de la formación dio las gracias a todos los asistentes al concierto y subrayó que «gracias por acogernos en Roquetas de Mar. Mostramos nuestra forma de sentir la Navidad. Y arrancamos esta gira en Roquetas de Mar».

En esta nueva edición, titulada 'Llegó la fiesta', el espectáculo daba un paso más allá para celebrar lo auténtico: los momentos compartidos, las familias reunidas, los recuerdos que emocionan y ese presente que invitaba a brindar. Una fiesta que también honraba desde la nostalgia cálida a quienes ya no están, abrazando la tradición con alegría.

La fiesta seguía por todo lo alto con 'Jaleo', mientras que el público acompañaba con sus palmas. Luego estrenaron el villancico 'Aires de libertad' que gustó muchísimo a todos en Roquetas de Mar. También se estrenó otro villancico compuesto este mismo año por Luis de Perikín en el que participó todo el grupo.

En una noche tan especial en Roquetas de Mar, Así canta Jerez en Navidad continuaba su paseo navideño con piezas que conectaban con el público. Cantaron 'En un canasto' y seguidamente siguieron con el típico villancico jerezano titulado 'Agua fresca' que ya puso a todo el público en pie.

Estrenaron otro nuevo villancico que se podrá escuchar a partir del próximo miércoles. Ese villancico se titulaba 'La, la, la'. Llegaba el final de la actuación, y el público quería más y más. Luis de Perikín, se mostraba feliz de haber estado en Roquetas de Mar, en un Teatro Auditorio tan maravilloso, y dejó caer que esperaban el año próximo volver al municipio. Manuel de Cantarote cerró el fin de fiesta por bulerías. Noche apoteósica.