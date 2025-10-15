Café Quijano visitará Almería con sus boleros y grandes éxitos
El grupo actuará en el Maestro Padilla el 10 de abril de 2026 para presentar su último trabajo 'Miami 1990'
M. P. M.
Almería
Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:29
A partir del próximo mes de enero, Café Quijano regresará a más de 20 teatros y auditorios de todo el país para continuar presentando su último disco 'Miami 1990', así como para disfrutar con la sensibilidad de sus boleros y, por supuesto, para celebrar esos grandes éxitos que el grupo ha popularizado durante más de 25 años por todo el mundo.
Y vuelven a los teatros y auditorios después de un 2025 repleto de éxitostanto en teatros como en grandes festivales , volviendo a triunfar en México y a girar por Europa actuando en grandes capitales como Londres, Bruselas o Dublín, Berlín y Zurich. Entre sus paradas, está Almería, ciudad que visitará el próximo 10 de abril de 2026 para ofrecer al público un repertorio de más de dos horas.
El 10 de enero, el grupo arrancará esta nueva gira para recorrer más de una veintena de grandes teatros y auditorios de todo el país, a la espera de que se confirmen aún más fechas de esta próxima gira. Sin duda, esta nueva gira de teatros y auditorios es una gran noticia para ese leal y gran público que ha contribuido a colocar el cartel de 'sold out' en una gran mayoría de recintos. De hecho, en su última gira de teatros el cartel de 'No hay entradas' se ha colocado con varios meses de antelación a la realización de los conciertos y eso es algo que demuestra la solidez y el gancho que tienen las nuevas y veteranas canciones del grupo con el público contemporáneo. Varios ejemplos de estos rápidos 'sold out' tuvieron lugar en recintos tan emblemáticos como Circo Price de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Cartuja Center de Sevilla o el Euskalduna de Bilbao. Y, sin duda, esta gran respuesta del público ha sido también una grata sorpresa en el ámbito de grandes festivales como, entre otros, Sonorama Ribera, 'Costa Feira' 'Música en la Montaña' o 'El Tío Pepe Festival' donde Café Quijano también ha conquistado a un público que se caracteriza por la amplia diversidad de gustos y edades.
Un viaje de tres hermanos
En esta nueva gira presentarán 'Miami 1990', un trabajo que pasea por recuerdos que señalaron el punto de partida del viaje más increíble de tres hermanos, la aventura de Café Quijano.
Canciones que siguen la estela, en forma y sonoridad, a las que marcaron una época con 'La Taberna del buda' (2001) y, posteriormente, a la colección de historias contadas y cantadas en su último álbum 'Manhattan' (2021). Este último trabajo, 'Miami 1990', es una fresca continuación del sonido Quijano más auténtico no sin ciertos retazos sonoros 'noventeros', nuevos cortometrajes convertidos en canciones que siguen sembrando la duda sobre si ellos son los protagonistas de semejantes historias. Como quiera que sea, disfrutemos de esta nueva colección de temas que llevados al directo prometen hacer aún más espectacular su extraordinario show. Café Quijano tiene uno de los directos más espectaculares y sorprendentes que se pueden ver sobre un escenario. Sinceramente, un show que no se olvida por mil razones. Asistir a uno de sus conciertos es perder la noción del paso del tiempo, literalmente. Sus más de dos horas de auténtico espectáculo son un viaje trepidante a través de veinticinco años de éxitos que siguen presentes en varias generaciones.
El espectáculo no está solo en lo que cantan sino, también, en lo que cuentan. Sus canciones son cortometrajes que se entrelazan con la historia interna narrada entre canción y canción. Café Quijano no solo forma parte de la historia de la más exquisita música española sino que sus canciones son éxitos que han trascendido en medio mundo y siguen siendo uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente habiendo colaborado con artistas de la talla de Celine Dion, Carlos Santana, Armando Manzanero, Herbie Hancock, Black Eyed Peas o Joaquín Sabina...
Además, su prestigio lo corroboran el éxito y la popularidad en dos estilos tan diferentes como son el pop rock y el bolero. En ambos han conseguido llegar al número uno en ventas y ser reconocidos con los más prestigiosos premios y nominaciones internacionales, como es el 'Grammy Award'. Con su trilogía 'Orígenes: el bolero' fueron el grupo con más nominaciones del mundo al 'Latin Grammy': 'Grabación del Año'; 'Álbum del año', 'Mejor álbum de pop tradicional' y 'Productor del año'.