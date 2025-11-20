Brianeitor habla de su vida, tras la proyección de su documental, en el Centro de Aspapros

La Fundación «la Caixa» continúa llevando el cine a los centros educativos y a distintas asociaciones de la mano de Fical. Este año, ha aumentado ... el número de centros en los que alumnos o usuarios se formarán gracias a las guías didácticas de las películas pensadas para proyectarse.

En este caso ha sido la Asociación Aspapros quien ha organizado una cita de Fical Social. A las diez de la mañana ha comenzado la charla formativa sobre «La vida de Brianeitor» con su protagonista, el conocido gamer e influencer almeriense, Brianeitor.

El acto ha comenzado con la bienvenida por parte de distintos organizadores de Fical. «Muchas gracias a todos por estar aquí en la proyección de este documental de Álvaro Longoria que, a buen seguro, os va a gustar mucho porque es un ejemplo de superación», ha relatado Pablo Sánchez, del festival. Por su parte, Pilar, directora del centro Aspapros, ha agradecido «a Fical y a la Caixa por contar con Aspapros para la proyección de este documental y también por poder contar con Brian, ya que muchos de nuestros usuarios lo siguen». Por último, Mari Carmen y Carolina, de la Fundación «la Caixa», ha relatado que «yo os conozco a muchos de vosotros y, sin duda, es un placer estar como en casa. Muchas gracias a Brian por la charla y todo lo que os va a contar, que ya lo he escuchado en distintas ocasiones, y a buen seguro os va a encantar».

El protagonista, Brianeitor ha relatado que «es, como siempre, un placer estar aquí con vosotros y vosotras y espero, de corazón, que os guste el documental». Brian ha resaltado que «normalmente me preguntan cosas sobre el documental, sobre mi vida, sobre mis experiencias con la discapacidad. Yo siempre estoy abierto a que me pregunten cualquier cosa y, si puedo aportar algo, aquí estamos». El actor almeriense ha recalcado que «a mí me han educado de una forma en la que no me han puesto límites, donde he podido vivir mi vida de una forma muy normal y eso ha hecho que yo tenga este carácter y esta personalidad de comerme el mundo y tirar para adelante. Poder enseñarle eso a la gente y mostrárselo, para mí es increíble», ha concluido.

Un documental conmovedor

En el año 2023, el director Álvaro Longoria se aventuró a realizar un documental bajo el título 'La vida de Brianeitor', que versa sobre el día a día del gamer almeriense. Con movilidad únicamente en los dedos de las manos, por la atrofia muscular degenerativa que padece desde que nació, Brian se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a las Redes Sociales, sonde es el gamer y el streamer del momento. Tiene millones de seguidores que contemplan cada uno de sus pasos. Además, ha debutado en la gran pantalla con la conocida película 'Campeonex', de la mano de Javier Fesser. El documental fue premiado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el mismo año 2023.

La producción corre a cargo de Anna Saura, Pilar Benido, Luis Manso y el propio Javier Fesser. El sonido es de Barto Alcaine mientras que el montaje es de Desirée Duro, con música de Lucas Vidal. En el documental, el propio Brian es Brianeitor y Paco Albacete, su padre, es 'Papaneitor'.

El director

Álvaro Longoria ha dirigido los documentales 'Hijos de las nubes' (2013) y 'The Propaganda Game' (2015), además de las películas 'Campeones' (2018), 'Santuario' (2019) y 'Tequila. Sexo, drogas y rock and roll' (2022). Ha coproducido, junto a Javier Fesser, la segunda parte de Campeones, 'Campeonex' (2023).