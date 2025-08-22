¡Bienvenidos, coolters! El Parque de las Almdrabillas vibró en la tarde y noche del jueves con las actuaciones de Noelia Hernández, La Garfield, L. A., La Habitación Roja, Barry B y Karavana

Con la denominación de origen almeriense de Noelia Hernández, ganadora de la segunda edición del Proyecto Vivero organizado por Crash Music para promover el talento local, y tras el aperitivo del pequeño acústico del miércoles en El Terrao, la octava edición de Cooltural Fest vivió en la tarde noche del jueves su ya tradicional fiesta de bienvenida en el Parque de las Almadrabillas, junto al Cable Inglés.

Una cita de entrada libre -lo que permite que puedan disfrutar de ella tanto 'coolters' con acreditación como cualquier persona de la ciudad y turistas- que contó con las actuaciones, además de la Noelia, de los mexicanos La Garfield, L. A., La Habitación Roja, Barry B y Karavana. Todo ello, organizado por Crash Music y el área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Con poco más de veinte años, Noelia Hernández fue la encargada de abrir la jornada, compartiendo su aparente timidez con canciones muy expresivas y emocionales, de belleza lírica en la líneas vocales y una intensidad y dinámica de piano hipnótica. Temas como 'Salir de la ciudad' o 'Colibrí', dedicada a su abuela que recientemente ha cumplido los cien años, son ejemplo de una propuesta muy personal que le valió el reconocimiento del jurado hace unos meses en el certamen de Proyecto Vivero, que le permitirá también actuar en el escenario diurno durante el vigésimo aniversario del prestigioso B-Side de Molina de Segura (Murcia) el primer fin de semana de septiembre.

De la Guadalajara de México proviene La Garfield, una banda de fama internacional que conquista al público con su mezcla de pop batida con ingredientes diversos, desde ritmos más latinos al funk, con una almibarada tesitura vocal que lució y conquisto al creciente público congregado con temas como el sincopado de 'Si tu me quieres', el bolero 'Déjame conocerte', la suntuosa «Óyeme bien» y 'Verte otra vez' o la bailona 'Un poquito más'.

L. A., nombre artístico de Luis Albert Segura, se quitó anoche la espina de la pasada edición, en la que no pudo actuar en la fiesta de bienvenida como estaba programado por las grandes tormentas que motivaron el cierre del aeropuerto de su Mallorca natal durante varios días. Y aunque en este 2025 ha lanzado nuevo disco con material fresco, el que ha supuesto un valiente cambio sonoro en su propuesta, abrazando sonidos más sintéticos, espaciales y contemporáneos en 'A modern odyssey', ayer deleitó con los registros conocidos y sobresalientes de su querencia por el rock de autor y los terrenos folk en formato dúo por otras vicisitudes, por lo que prometió volver de nuevo con todo el poder la banda.

Esta vez con la banda al completo, La Habitación Roja ofreció toda su sabiduría y experiencia por primera vez en Cooltural Fest. Una banda con más de treinta años de carrera y que tras catorce discos mantiene su compromiso con la búsqueda de la canción y la letra precisa para capturar las emociones a transmitir en cada caso. Así lo hacen con la apertura de su nuevo material, que define una actitud vital, 'Crear siempre es mejor que destruir', como también en las esperadas 'Voy a hacerte recordar', 'Ayer' o 'Indestructibles', un tema que saltó a la fama a través de la serie 'Élite', que adornaron la parte final del repertorio después de haber cantado previamente a 'La segunda oportunidad', 'Los seres queridos' o lanzado 'La moneda al aire'.

Bien entrada la noche llegaba el momento de Barry B, uno de los jóvenes valores que han conquista la escena del pop rock menos sujeto a etiquetas e imposiciones y, como prueba, que dos de sus canciones más celebradas sean con colaboraciones tan dispares como Aitana ('Trankis') o Carolina Durante ('Yo pensaba que me había tocado Dios') que no faltaron en el repertorio de anoche, como tampoco otros singles más recientes como 'Monster truck' o 'Chocolate Axe'.

El cierre llegó de la mano de Karavana, la propuesta más guitarrera y furiosa de la fiesta de bienvenida. Con tan solo dos largos hasta la fecha ('Muertos en la disco' y 'Entre amores y errores'), las canciones de esta banda de gallegos y sevillanos formado en Madrid van al grano y se descerrajan en dos minutos de intensidad sonora y velocidad rítmica. Una fiesta final por todo lo alto donde se celebraron, y mucho, los ya pequeños grandes clásicos como «Mismos vicios», «Amores y errores», «Madrid», «Strokes» o «Verano de los 27».

Hasta el 24 de agosto, Cooltural Fest volverá a traer a Almería a muchas de las mejores bandas y artistas del momento, con más de 60 propuestas y que encabezan nombres internacionales como los de Franz Ferdinand o Crystal Fighters y destacadas bandas nacionales como Viva Suecia, Love Of Lesbian, Duncan Dhu, Amaia, Zahara, Carolina Durante, Sidonie, Lia Kali, Dorian y un largo etcétera, como se podrá disfrutar de viernes a domingo en el Recinto de Conciertos del Ferial.

Los abonos, entradas por día en distintas modalidades (como el 'Late Check-In' para personas que trabajen en horarios de tarde y no puedan acceder antes de la medianoche y que ha tenido una fantástica acogida) servicios de autobús y resto de promociones siguen activas a través de la página web oficial del festival, https://coolturalfest.com/.

Cooltural Fest también ofrece dos largas sesiones de conciertos en el escenario Playa junto a la Faluca, desde las 12.00 del mediodía hasta las siete de la tarde. Y a los conciertos suma 'Cooltural Kids'. Un espacio coordinado por Neuroeducamos de 11.00 a 14.30 horas, que contará con las actividades «Homenaje al fenómeno fan» y «Escape room musical» el sábado y «Collage con materiales reciclados» y «Escape room musical» el domingo.