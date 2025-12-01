La Banda Municipal e Indalbone Quartet empastan a la perfección en el Apolo

Como viene ocurriendo en cada concierto de los ciclos de temporada de la Banda Municipal de Música de Almería, el Teatro Apolo volvió a registrar ... una excelente entrada para disfrutar de una nueva cita con la formación que dirige José Solá Palmer. Su cita mensual en la programación de otoño que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería llevaba, el pasado domingo, por título 'Solistas almerienses. Una mirada a la banda española de hoy y de ayer'.

Siempre en movimiento y buscando nuevos atractivos para el público y estímulos motivadores para los músicos profesores, la Banda contó con la colaboración de la formación Indalbone Quartet, compuesta por José Luis Moreno, Francisco José Medina y Antonio Castellano en el trombón tenor y Francisco José Pérez Cruz en el trombón bajo. Un proyecto nacido en 2010 con la inquietud de consolidarse como formación de cámara y realizar una práctica de la música de pequeño formato que hasta el momento venía siendo complementaria o aleatoria en su labor profesional como instrumentistas.

La Banda interpretó junto a ellos 'Oracles' de Francisco Zacarés, que es una de las pocas obras escritas para cuarteto de trombones y banda, y la primera parte se completó con otra composición de nuestro tiempo del autor, también valenciano, José Suñer, titulada 'Vasa'.

Los proyectos más inmediatos de Indalbone Quartet incluyen la grabación de un cedé con obras de compositores andaluces como Manuel del Águila, Gaspar Vivas o Lorenzo Palomo, una gira de conciertos en Bruselas y Mallorca junto al coro Gran Cantoria bajo la dirección del maestro Diego Borrello o un concierto organizado por Juventudes Musicales de Zafra (Badajoz), en enero del próximo año 2026.

En la segunda parte el programa viajó al pasado de la música compuesta para bandas, con una cuidada selección de algunas célebres páginas de zarzuela. Empezando por 'Sinfonía sobre motivos de zarzuela' de Asenjo Barbieri, seguido de distintos fragmentos de obras como 'La Pícara Morena' y 'Benamor' de Pablo Luna Carné, 'Los Burladores' de Pablo Sorozábal, 'Enseñanza Libre' de Gerónimo Giménez y 'La Marchenera', de Federico Moreno Torroba.

El siguiente concierto de la programación de otoño de la Banda Municipal tras el del 19 de octubre y el de este pasado domingo, 30 de noviembre, será el domingo, 14 de diciembre, con 'Una mirada a España foránea, más un estreno almeriense', también en el Teatro Apolo y a las 12.00 horas del mediodía con entrada libre hasta completar aforo. En esta ocasión será un repertorio de compositores extranjeros inspirados por sus visitas al país, pero se incluirá el estreno absoluto de la última obra de Francisco José Pérez Cruz, músico de la Banda.