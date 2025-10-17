Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Banda Municipal de Almería abre su ciclo de conciertos matinales de otoño este domingo en el Teatro Apolo

De entrada libre y dentro de la programación del Área de Cultura, comenzará a las 12.00 horas bajo el título de 'Ensueños andaluces, una mirada sensual a Andalucía'

María Paredes Moya

Almería

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:18

Tras una fantástica temporada de verano, culminada con el brillante concierto extraordinario de Feria, la Banda Municipal de Música de Almería, dirigida por José Solá Palmer, iniciará la temporada de otoño en el Teatro Apolo este domingo, 19 de octubre, a las 12.00 horas, su escenario predilecto, donde recibe la cercanía y calor del público y donde ha ofrecido memorables matinales siempre con un repertorio dinámico y lleno de retos para los profesores y estimulante para los espectadores.

Como siempre, será con entrada libre hasta completar aforo, en el marco de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. En esta ocasión el repertorio preparado se ha agrupado bajo el título 'Ensueños andaluces, una mirada sensual a Andalucía'.

En este programa, la Banda Municipal realizará el estreno absoluto de 'Noches de Andalucía', obra del compositor jiennense José Susi, partitura de larga duración con ocho partes, dedicada cada una de ellas a una provincia andaluza. Será la protagonista de la segunda parte del recital, en un recorrido que comenzará por Almería y continuará con Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

En la primera parte interpretarán 'Corazón de Lecrín', un pasodoble dedicado al pueblo de Padul del versátil y prolífico compositor malagueño Ernesto Aurignac, y dos de las danzas andaluzas del autor ubetense Cristóbal López Gándara. Concretamente, 'Espejo del mar' (nº 6), dedicada a la ciudad de Almería y 'Danza del fuego' (nº 2) dedicada a Manuel de Falla.

Próximos conciertos

Los siguientes conciertos de la Banda Municipal tras el de este 19 de octubre serán el domingo, 30 de noviembre, con el título de 'Solistas almerienses. Una mirada a la banda española de hoy y de ayer', y el domingo, 14 de diciembre, con 'Una mirada a España foránea, más un estreno almeriense', ya que al repertorio de compositores extranjeros inspirados por sus visitas al país, se incluirá el estreno absoluto de la última obra de Francisco José Pérez Cruz, músico de la Banda.

