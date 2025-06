El Ballet Flamenco de Andalucía presentará 'Tierra Bendita' en el Festival de Flamenco y Danza de Almería

María Paredes Moya Almería Martes, 3 de junio 2025, 14:27 Comenta Compartir

La sede del Instituto Andaluz del Flamenco, entidad dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha acogido hoy la presentación de la programación del Festival de Flamenco y Danza de Almería. La cita celebra su 58 edición y tendrá lugar del 26 de junio al 19 de julio y contará con una decena de propuestas de toque, cante y baile en distintos escenarios de la capital almeriense. En la presentación de esta cita ha participado el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez.

Michel Camilo y Tomatito, el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), Vicente Soto Sordera, Luis Perdiguero, Sonia Miranda, Antonio 'El Genial', José Del Tomate, Carmen Moreno, Daniel Saltares, Ana Guerrero, Diego 'El Cachote', Celia y Ana Mar son los artistas que pasarán este año por el Festival. El Festival está organizado por el Ayuntamiento de Almería, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte y de la Diputación provincial almeriense.

El secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, José Vélez, ha destacado el gran nivel del Ballet Flamenco de Andalucía, que actuará en Almería con uno de los tres espectáculos que tiene en gira, 'Tierra Bendita', «que se estrenó en Chile hace un par de meses y que en Almería será uno de los primeros sitios donde podrá verse en España».

Vélez ha destacado que el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección artística de la granadina Patricia Guerrero, «es un emblema de la cultura andaluza, del arte jondo y del sentir de un pueblo». «El nombre del Ballet es, sin ningún género de dudas, un sinónimo de calidad y de riesgo. De modernización y de tradición», ha añadido.

«Almería ha tenido y tendrá siempre una relación especial con el Flamenco, que más que un estilo musical es una manera de entender el arte y la vida», ha señalado el representante del ayuntamiento de Almería, Diego Cruz. Y añade «el flamenco es un arte querido y respetado en todos los rincones del mundo. Almería es cuna de artistas y también de una gran afición que nos ha permitido llegar a cumplir estas 58 ediciones, apostando por la calidad, el talento, los valores actuales y del futuro dando también oportunidades a artistas de la tierra y estableciendo una amplísima programación»

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha señalado que el festival lleva «medio siglo trayendo lo mejor del arte flamenco a toda la provincia. Eso dice que detrás hay esfuerzo, pasión y un trabajo constante. Por eso quiero felicitar al Ayuntamiento de Almería y a todas las personas que hacen posible este festival: desde los artistas, hasta el personal técnico, administrativo y quienes están detrás del escenario cuidando cada detalle. Gracias por vuestro trabajo, año tras año».

Desde la Diputación, ha añadido, «siempre vamos de la mano con todos los municipios, y por supuesto no podíamos faltar a esta cita con la música. Porque el flamenco no es solo un arte, es una forma de ver la vida y es parte de la identidad de los almerienses, de aquellos mineros y braceros que nos antecedieron. No olvidemos que Almería es la cuna de los cantes mineros y la guitarra española. Este festival también es un homenaje a todo ese legado, a esa historia musical que llevamos dentro y que no tiene precio».

Programación de la 58 edición

El Festival se celebrará del 26 de junio al 19 de julio y ofrece un cartel de actividades que cuenta con grandes figuras del cante, de la guitarra y del baile. Uno de los pilares de la programación es 'Plazeando', que cumple su undécima edición llevando el flamenco con denominación de origen almeriense a plazas con encanto del centro histórico de la ciudad. Todo ello, siempre, con entrada libre. Este año serán: Ana Guerrero (baile), 26 junio en Pablo Cazard; Diego 'El Cachote' (cante), 27 de junio Plaza Careaga; Celia de los Jóvenes Flamencos del Morato (cante) 3 julio en Plaza Granero; y Ana Mar García de Quero (cante) el 4 de julio en Plaza San Roque.

La semana siguiente, del 10 al 12 de julio, el protagonismo será para la danza y el baile flamenco en colaboración con Indanza. El Claustro de la Catedral recibirá dos veladas de 'Tres a Compás': el día 10 con Daniel Saltares y el 11 con la almeriense Carmen Moreno. El Ballet Flamenco de Andalucía hará lo propio el día 12, con 'Tierra Bendita', en el Auditorio Maestro Padilla.

Hacia la última semana del festival, llegará 'Sonanta', el curso magistral que imparte Tomatito en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Almería y el festival. Será en el Museo de la Guitarra, del 14 al 16 de julio. Y, el último fin de semana, Teatro Apolo acogerá los recitales, encabezados por José del Tomate y su concierto especial 'Sonanta 3.0'. El 18 de julio habrá Noche de Cante en el Claustro de la Catedral con Vicente Soto Sordera, Luis Perdiguero, Sonia Miranda y con Antonio García 'El Genial'. La clausura será a cargo de Tomatito y Michel Camilo, que actuarán el 19 de julio en el Claustro de la Catedral.