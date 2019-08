Los 12 artistas 'imperdibles' del Dreambeach Una imagen de la edición de 2018. / IDEAL La Guardia Civil presenta el dispositivo de seguridad puesto en marcha hasta el domingo para prevenir ningún tipo de incidentes | Los asistentes al festival elaboran su hoja de ruta con las actuaciones que no hay que perderse MARÍA PAREDES Cuevas del Almanzora Jueves, 8 agosto 2019, 00:34

En la apertura, ayer, de Dreambeach Villaricos muchos 'dreamers' elaboraron su hoja de ruta con las actuaciones imprescindibles de la 7ª edición del macrofestival de música electrónica.

Jueves: Armin van Buuren

A sus 42 años y con 20 años en lo más alto de la música electrónica a sus espaldas, el DJ y productor neerlandés es la figura más admirada y con más talento de su generación.

Viernes: Steve Aoki

Por primera vez llega a Villaricos este gran icono de la cultura EDM, #11 en el Top 100 de la revista DJ Mag. El DJ y productor californiano ha alcanzado fama global lanzando tartas al público entre disparos de confeti, luces multicolor y espectáculos extravagantes. Sin embargo, Aoki es hoy es un artista más maduro y evolucionado.

Sábado: Steve Angello

Desde que Swedish House Mafia anunció su vuelta, sus integrantes cesaron de girar en solitario. Sin embargo, Angello ha interrumpido el tour de regreso y será una de las estrellas en Villaricos. Curiosamente, el año pasado sus compañeros en el famoso trío, Axwell e Ingrosso, ya abarrotaron el mainstage ante 25.000 entusiastas.

Sábado: Tchami x Malaa

El deejay parisino Tchami (#82 en el Top 100 de Dj Mag) ha producido hits para Lady Gaga o Lil John y es uno los grandes gurús mundiales del Future House. En sus conciertos siempre aparece vestido de cura católico. El año pasado rompió la banca con 'No Redemption', un EP conjunto con el misterioso músico galo Malaa, cuya identidad se oculta tras una mortaja. Tras su éxito, comenzaron una selecta gira con fechas muy escogidas en EE UU y Europa. El tour llega ahora a Almería realzado por un exuberante espectáculo visual.

Viernes: Charlotte de Witte

Esta DJ belga de 27 años ha pasado de 0 a 100 en la escena Techno global en pocos años. Su talento despuntó en un concurso para jóvenes deejays en su país, lo que le abrió las puertas de su primer Tomorrowland, aún bajo el pseudónimo masculino Raving George. Desde 2015, y ya bajo su nombre real, ha roto el techo de cristal, su caché se ha disparado y es una invitada imprescindible.

Viernes: Paul Kalkbrenner

Este inagotable creador alemán no deja indiferente a nadie, ni a partidarios, ni a haters. Es el máximo exponente del Minimal Techno berlinés.

Sábado: Stephan Bodzin

Este brillante DJ y productor de Bremen es el mejor embajador del nuevo Techno alemán. Conocido por sus melódicas composiciones y por su peculiar estilo en formato live, hará retumbar la Dreams Tent, la enorme carpa con capacidad para 16.000 ravers donde mandan los sonidos electrónicos underground.

Sábado Fisher

El divertido DJ australiano es el hombre de moda en la escena Tech House. Su irresistible track 'Losing it' fue el más pinchado en 2018, y su hit de este verano, 'You Little beauty', va por el mismo camino. Los vídeos de sus actuaciones en Coachella y Tomorrowland, interactuando graciosamente con el público, son multivirales. Viene por primera vez a un festival español y su historia es de película: fue surfista profesional antes que DJ.

Viernes: Disciple Takeover

Disciple es el sello discográfico más prestigioso del mundo en el estilo Dubstep, que cuenta con una legión de acólitos en España. Durante 4 horas, sus buques insignia Modestep, Barely Alive, Virtual Riot y Phase One tomarán por asalto el escenario Open Air frente a 10.000 fans que arriesgarán la salud de sus cervicales al bailar.

Sábado: Knife Party

Se trata de un dúo idolatrado por los amantes del Electro House y Dubstep, compuesto por Rob Swire y Gareth McGrillenes, miembros de la banda de Drum & Bass Pendulum. Su enérgico espectáculo en el mainstage de Villaricos será exclusivo en festivales españoles este verano. Acaban de lanzar el fascinante EP 'Lost Souls'.

Viernes: I am Hardstyle by Brennan Heart

¡Cita ineludible noticias para los amantes del Hardstyle! Este género de la electrónica, caracterizado por bailes enérgicos y un ritmo frenético (entre 150 y 160 beats por minuto), será protagonista en Dreambeach con el holandés Brennan Heart y su espectáculo 'I Am Hardsyle'. Será la primera vez que este show trotamundos visita España y el line-up incluye también a Aftershock, Code Black, Toneshifterz, Da Tweekaz, Ran-D y MC Villain.

Sábado: Dellafuente

El granadino es uno de los iconos de la nueva escena Hip-hop española. En sus giras se ha acostumbrado a col-gar el cartel de sold out con su mezcla de flamenco, trap y sonidos de calle. Su último éxito, que ya suma centenares de miles de views en YouTube, es 'Tenamoras', una soberbia colaboración con Mala Rodríguez. Actuará en el escenario principal después del concierto fuera de cartel que Anuel AA ofrecerá en el recinto de Villaricos. Las entradas para el concierto del portorriqueño se venden aparte del abono para el festival.