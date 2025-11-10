Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ara Malikian sorprende al público con su violín en un concierto excepcional en Roquetas de Mar

El artista acompañado de cuatro músicos cubanos hizo un repertorio muy variado ante un Teatro Auditorio repleto de público

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:09

Ara Malikian sobre el escenario hace fácil lo que para el resto de los mortales es muy difícil. Domina el violín como pocos, ya que ... nació para ello y aparte controla bien los espacios y su discurso gusta, ya que va contando con una fina ironía muchas batallas que le han ocurrido desde que saliera de su país.

