Ara Malikian llega este viernes a Roquetas de Mar con 'Intruso' y las entradas agotadas

Ara Malikian, virtuoso violinista de origen libanés y ascendencia armenia, ha hecho de la música su refugio y su brújula vital. El artista laureado en ... el mundo actúa este viernes, a partir de las 21 horas, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con entradas agotadas desde hace días.

Nacido en Beirut en 1968, la guerra civil libanesa marcó su infancia, obligándole a buscar refugio en la melodía mientras estudiaba en sótanos y refugios antiaéreos. A pesar de las adversidades, su talento innato brilló con fuerza, cautivando a todos a su alrededor.

La carrera de Ara Malikian ha sido una ascensión meteórica. A los 15 años, grabó su primer álbum en España, y desde entonces, ha colaborado con artistas de renombre en escenarios como el Teatro Real de Madrid, Royal Albert Hall en Londres, Luna Park en Argentina, entre otros. Su estilo único, que fusiona diversos géneros musicales con una sensibilidad única, lo ha convertido en uno de los violinistas más aclamados a nivel internacional.

«En el Líbano no me consideraban suficiente 'libanés' porque era de origen armenio; los armenios no me consideraban suficiente 'armenio' porque había nacido en Líbano; cuando me establecí en Europa, no me consideraban 'europeo' porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno 'intruso' y abrazar la riqueza de mi identidad multicultural», apunta el artista.

«Esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. En cada concierto, al interpretar obras de Bach o Mozart, o al improvisar en estilos tan diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango, etc. la sensación de ser un «intruso» se intensificaba. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar», explica.

Sin embargo, «esta condición de «intruso» me brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes, ajenas a mi propia tradición. Mi intención no era adaptarme a estos estilos, sino aportar mi propia voz, la voz de mi violín y mi visión única de la música, sin pedir disculpas por ser diferente. En cada nota, en cada improvisación, buscaba transmitir la riqueza de mi experiencia multicultural, fusionando las tradiciones más diversas en un sonido único y personal».