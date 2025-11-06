Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ara Malikian llega este viernes a Roquetas de Mar con 'Intruso' y las entradas agotadas

El violinista presenta su último espectáculo a partir de las 21 horas en el Teatro Auditorio de la localidad

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:56

Ara Malikian, virtuoso violinista de origen libanés y ascendencia armenia, ha hecho de la música su refugio y su brújula vital. El artista laureado en ... el mundo actúa este viernes, a partir de las 21 horas, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con entradas agotadas desde hace días.

