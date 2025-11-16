Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Ángela Cervantes, Nora Navas, Lola Dueñas y María Hervás completan los 'Encuentros sobre cine y televisión'

Las actrices participan en una mesa redonda comandada por Luis Alegre

M. P. M.

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Doce actrices y actores 'al alcance' de una conversación sincera y confidente. El Patio de Luces de la Diputación Provincial se ha vuelto a convertir ... este domingo, al mediodía, en un 'magazine' en directo con otras cuatro actrices de altura, en lo que ha sido el cierre de la trilogía 'Encuentros sobre cine y televisión'. Si el primer día, el viernes, fueron Silvia Abascal, Alberto Ammam, Loreto Mauleón y Ana Rujas los invitados y ayer, sábado, el turno fue para Andrea Duro, Verónica Sánchez, Itziar Miranda y Tamar Novas, hoy domingo la tripleta de mesas redondas de esta temática se ha completado con otras cuatro actrices muy destacadas: Ángela Cervantes, Nora Navas, Lola Dueñas y María Hervás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  2. 2 El Ejido impulsa el programa de dinamización juvenil en el espacio Murgijoven
  3. 3 El PSOE celebra que El Canalillo vaya a contar con red de saneamiento gracias a fondos europeos
  4. 4 Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad
  5. 5 Cuando los taxis eran negros
  6. 6 La Escuela Agraria de Vícar programa un curso sobre cultivos
  7. 7 Estudiantes reflexionan sobre micromachismos en un escape room
  8. 8 Arqueogastronomía, visitas guiadas y talleres por el Día Internacional del Patrimonio en El Ejido
  9. 9 A prisión nueve de los 16 detenidos tras incautar 1,5 toneladas de cocaína en Almería
  10. 10 Más de medio millón de euros para mejorar el sector agrícola en El Ejido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ángela Cervantes, Nora Navas, Lola Dueñas y María Hervás completan los 'Encuentros sobre cine y televisión'

Ángela Cervantes, Nora Navas, Lola Dueñas y María Hervás completan los &#039;Encuentros sobre cine y televisión&#039;