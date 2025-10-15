Amancio Prada celebrará con Almería sus 50 años en los escenarios con un concierto antológico El repertorio del afamado cantautor incluirá composiciones propias y adaptaciones de textos de poetas antiguos y modernos, configurando un completo recorrido por la lírica peninsular

M. P. M. Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Amancio Prada es uno de los referentes indiscutibles de la canción de autor y la sensibilidad poética de la escena musical española desde hace cincuenta años. Cinco décadas dedicadas a la música y la poesía cantada que se recoge en la gira 'Libremente' y que hará escala en Almería, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla este próximo sábado, 18 de octubre, a partir de las 20.30 horas y en el marco de la programación de otoño puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas están teniendo un alto ritmo de venta y se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la plataforma https://almeriaculturaentradas.es/ con un precio que oscila entre los 20 y 22 euros en función de la zona de asiento. También estarán disponibles, si todavía quedarán butacas, en la taquilla del propio Auditorio desde una hora antes del comienzo del concierto.

'Libremente' es el concierto antológico en el que Amancio Prada muestra y revela las huellas y voces que laten en su propio canto y que han ido trenzando el hilo de su vida de artista. De las ensoñaciones de Rosalía de Castro y Federico García Lorca, pasando por las de Gustavo Adolfo Bécquer, Álvaro Cunqueiro, Darío Xoán Cabana, Agustín García Calvo, Chicho Sánchez Ferlosio a las suyas propias, de su nuevo disco 'Prada Prada'.

Poetas -distintos y distantes- vinculados por un canto que es algo más que la armonía y la palabra: la viva huella de su memoria en la encendida voz del pájaro solitario que sigue siendo Amancio Prada.

Amancio Prada nace en Dehesas (León) en 1949 y fue a los 25 años, en 1974, cuando publica su primer disco 'Vida e morte'. El inicio de una carrera marcada por la belleza del verso y la voz que ha publicado más de cuarenta trabajos discográficos –siempre con la poesía como hoja de ruta- y ha sido distinguido con más de veinte reconocimientos en todo el mundo, tanto por su obra musical como por su faceta poética o su mensajes pacifista.

Entre otros galardones, ha recibido la Medalla Castelao de Galicia (1995), Premio Castilla y León de las Artes (2005), Grand Prix du Répertoire Sacem (2008), Premio Tenco (2010), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2010) o el Premio Internacional Aglaya a la Cultura de Paz de la Fundación Artisophia el pasado 2024.