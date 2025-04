Alter Ego Teatro vuelve a la escena con Multi Versus, un pequeño mundo de universos paralelos

María Paredes Moya Almería Jueves, 10 de abril 2025, 11:00 Comenta Compartir

El grupo de teatro del IES Al-Andalus, Alter Ego, estrena el jueves 3 de abril, su nueva propuesta escénica: Multi Versus, una obra de teatro en dos dimensiones. La nueva producción escrita y dirigida por el profesor y dramaturgo Jesús Godoy, y protagonizada por alumnos de Educación Secundaria del centro educativo, ofrece las dos caras del teatro y de la vida, la tragedia y la comedia. Dividida en dos episodios de aproximadamente 20 minutos cada una, hace un repaso por la historia del teatro clásico con una visión moderna y rupturista.

El teatro Apolo de la capital albergará el estreno de la nueva creación de Alter Ego Teatro, el 3 de abril a las 20:00 horas. «Multi versus» es la propuesta que el IES Al Ándalus presentará en la XVIII edición del Concurso Nacional de Teatro Grecolatino que cada año organiza el Ministerio de Educación. Pero estos jóvenes, junto a su director y a todo el equipo que componen Alter Ego Teatro, ya saben lo que es ganar este certamen, tal y como lo hicieron con «Mitomanía» en el Teatro Romano de Mérida en 2023 y en Segóbriga (Cuenca) en 2024 con «Pappa Mío: Touchdown».

«Multi versus» es una propuesta en dos mundos paralelos: la tragedia y la comedia. En la primera de ellas, Eurípides, el célebre autor clásico, se enfrenta a Aristófanes, el no menos aplaudido comediógrafo, y a una galería de personajes de ficción (Hécuba, Políxena, las esclavas troyanas, él mismo). Los personajes se recriminan la crueldad del destino al que el propio Eurípides les enfrentó y él se estrella contra el suyo: los atenienses no lo quieren. Por su parte, en la comedia, el propio Eurípides deberá hacer frente a algo más terrorífico que su destino: su familia. Ahí, Aristófanes intentará echar una mano a su amigo, pero con las dos suegras de Eurípides, sus dos mujeres díscolas, sus hambrientos hijos y el joven aprendiz, Cefisofonte, no será fácil.

Radicalmente diferentes, atrevidas, hilarantes e irreverentes, ofrecen al espectador una oportunidad única de aproximarse al teatro clásico desde otra óptica, rompiendo todas las barreras y estableciendo contacto entre dos universos paralelos.

