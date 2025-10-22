Almerijazz arranca el viernes con Arturo Pueyo Cuarteto

R. I. Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:38 Comenta Compartir

La programación del 'Otoño Cultural' del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería se sumerge, del 24 de octubre al 9 de noviembre, de lleno en el mundo del jazz con el XXXIII Festival Internacional Almerijazz, que contará con una amplia oferta de hasta nueve conciertos. Este será el primer fin de semana del festival y lo hará con dos propuestas de gran nivel: Arturo Pueyo Cuarteto el viernes, 24 de octubre, y la doble actuación de La Causa Swing y La Funkería el sábado, día 25. En ambos casos en el Teatro Apolo y con inicio a las 20.30 horas.

Las entradas para los dos conciertos como para el resto de la presente edición, ha recordado este miércoles el Ayuntamiento en una nota, se encuentran disponibles en los canales habituales de la programación municipal, en la taquilla municipal situada en el Apolo y a través de la plataforma de venta online almeriaculturaentradas.es. La información completa y actualizada de cada evento se encuentra disponible en la web oficial Almerijazz.com.

Esta edición del Festival Internacional Almerijazz cuenta con el patrocino de Cerveza Águila Sin Filtrar, Fundación Unicaja y AIE y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y a la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.

Arturo Pueyo Cuarteto. Apolo, viernes 24 (20.30 horas)

Natural de Ibiza (1991), el clarinetista y saxofonista Arturo Pueyo combina una sólida formación clásica con una destacada trayectoria en el jazz y la música moderna. Formado con Venancio Rius Martí y figuras como Yehuda Gilad, Jorge Pardo o Kenny Werner, ha desarrollado un estilo versátil que abarca swing, funk, blues y flamenco. Ha colaborado con Paquito D'Rivera, Antonio Serrano, Miguel Poveda o Carlton J. Smith, actuando en escenarios como el Teatro Real, el Auditorio Nacional o el Festival Internacional de Jazz de Madrid.

En 2022 publicó su primer disco como líder, «Derroteros», junto a destacados músicos del panorama nacional. Ha presentado la música de este disco en Madrid, Asturias, Cantabria, Málaga, Granada, Albacete, Murcia, La Rioja y Baleares y este viernes hará escala en Almería.

Lo presentará acompañado de Miguel Benito a la batería, Toño Miguel al contrabajo, Seir Caneda al piano, además del propio Arturo Pueyo a cargo del clarinete, composición y dirección musical.

La Causa Swing + La Funkería. Apolo, sábado 25 (20.30 horas)

Una de las señas de identidad del Almerijazz es visibilizar y apoyar a grupos locales de Almería. Por eso, el sábado 25 de octubre, la edición número 33 del Festival Internacional de Almería acogerá de nuevo una noche de jazz hecho en Andalucía, en esta ocasión, con un doble concierto de los grupos almerienses La Causa Swing y La Funkería, que ofrecerán un preparado, cuidado y recién horneado repertorio de canciones propias. El evento comenzará a partir de las 20.30 horas y cada grupo tocará 45 minutos con un breve descanso entre espectáculos.

La Causa Swing hará viajar hasta Nueva Orleans con su sonido claramente inspirado por el jazz más primigenio. Defenderán las canciones de su último y tercer disco 'Swingvergüenzas'. Está formada por Jorge León, frontman del grupo, a la voz y guitarra; Miguel Rosales al piano; una poderosa sección de vientos con Héctor Morata al trombón, David Galera a la trompeta y Ginés Soto al saxo; y una experimentada y perfectamente compenetrada sección rítmica con Curro Domene a la batería y Mateo García al bajo.

Por su parte, La Funkería presenta en exclusiva las canciones que está grabando en estudio para el que será su próximo disco. Una formación de la que quieren dar demasiadas pistas, pero que guarda una estrecha y simbiótica relación con La Causa Swing... Lo que sí está garantizado es un 'groove' que hará mover el pie en la butaca irremediablemente con el sonido más funk y electrizante que ha dado Almería en los últimos años.