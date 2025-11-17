La almeriense Celia Ortega, en la gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos en Sevilla

El Teatro Central de Sevilla acogió la noche del domingo la gala final del Circuito Andaluz de Jóvenes Intérpretes del Flamenco que, impulsada por la ... Consejería de Cultura y Deporte en colaboración con las federaciones provinciales de peñas flamencas y el Instituto Andaluz de la Juventud, quiere fomentar nuevos valores en el flamenco y a la captación de nuevos públicos, especialmente, en el segmento juvenil, una estrategia esencial para el futuro del flamenco como disciplina escénica.

Una cita que contó con presencia almeriense con la cantaora Celia Ortega –ganadora en la categoría de cante- y que obtuvo el apoyo y respaldo del concejal delegado del área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; todo ello, con ocasión del 15º aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

De las 112 candidaturas presentadas para participar en este circuito, 47 pasaron a la siguiente fase. Posteriormente, se seleccionaron a ocho artistas por la zona de Andalucía oriental y otros ocho por la de Andalucía Occidental. De ellos salieron, finalmente, las cuatro propuestas ganadoras que participaron en la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos: Claudia 'La Debla' Calle García (baile), Celia Ortega Poveda (cante), Javier Arcos Bierd (toque) y Javier Cecilia Cano (otros instrumentos).

Cruz recha recordado que «Celia Ortega es una muestra más del sentir flamenco que respira la ciudad almeriense. El flamenco forma parte del ADN de los andaluces, y por supuesto, de los almerienses. Así lo demuestra el gran movimiento asociativo que hay en torno al Flamenco, con tantas peñas en la ciudad y en la provincia o con varias generaciones de artistas de gran calado en la guitarra, el cante y el baile, que tendrá sin duda en Celia Ortega a una de las nuevas figuras del futuro más inmediato como demuestras su evolución y este reconocimiento».

El Circuito Andaluz de Jóvenes Intérpretes del Flamenco vincula a las peñas flamencas de Andalucía con las nuevas tendencias y propuestas artísticas, un binomio que favorece la apertura y el conocimiento que conservan estos espacios tradicionales del flamenco a las futuras generaciones de aficionados. Asimismo, fomenta a las nuevas generaciones de creadores, brindándoles oportunidades para aparecer en los circuitos escénicos de flamenco de mayor prestigio a nivel autonómico y nacional.