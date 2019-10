Almería Western Film Festival llega a su novena edición del 10 al 13 de octubre El festival se celebra del 10 al 13 de octubre de 2019. / ALMERÍA WESTERN El festival programa ocho largometrajes, cinco de los cuales son de estreno en Europa y trece cortometrajes que integrarán la sección oficial de 2019 MARÍA PAREDES Almería Martes, 1 octubre 2019, 02:06

La Diputación Provincial de Almería acogió ayer la presentación de la novena edición del Almería Western Film Festival (AWFF), que se celebra del 10 al 13 de octubre de 2019 en Tabernas y los poblados del Oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood. La Sección Oficial reúne ocho largometrajes, cinco de los cuales son de estreno en Europa, y trece cortometrajes procedentes de países como Brasil, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y España. Además, el Festival cuenta con la Sección Especial Panorama, fuera de competición, con dos estrenos a nivel nacional y se complementa con la Sección Retrospectiva, presentaciones de obras literarias, conciertos, exposiciones y otras actividades lúdicas para todo tipo de públicos, todas de carácter gratuito y con entrada libre hasta completar aforo.

En esta edición de AWFF que contó con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, el diputado provincial de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Manuel Guzmán, el alcalde de Tabernas, José Díaz, y el director del Festival, Eduardo Trías. Además, asistieron representantes de las diferentes entidades y empresas colaboradoras de este certamen, así como profesionales de la industria del cine y aficionados del género western.

Las películas 'Big Kill' (Scott Martin, EE UU, 2018) 'Deadwood The Movie' (Daniel Minahan, EE UU, 2019) 'Infierno grande' (Alberto Romero, Argentina, 2019) 'Luz' (Juan Diego Escobar, Colombia, 2019) 'Sordo' (Alfonso Cortés-Cabanillas, Argentina, 2019) 'The head of Gumercindo Saraiva' (Trabajara Ruas, Brasil, 2018) 'The Outsider' (Timothy Woodward Jr, EE UU, 2019) 'The Sisters Brothers' (Jacques Audiard, Francia, 2018) 'Amordazado' (David Rodríguez, Almería, 2019) 'Arizona 1878' (Manuel Olaya, Albacete, 2019) 'La gringa' (A. Verlage, México, 2018) 'Last stand to nowhere' (Michelle Muldoon, Canadá, 2018) 'Le Blizzard' (Álvaro Rodríguez, Andorra, 2018) 'Louisiane' (Benjamín Leinster, Francia, 2019) 'Rustlers Ladrones de ganado' (Rob York, EE UU, 2018) 'Rusty melody' (Salva de Haro, España, 2018) 'Shoedown' (Kristian Kane & Lewis Carter, Reino Unido, 2019) 'The End' (Wiebe Bonnema, Holanda, 2019) 'The Last Breath' (Thomas Haimer & Jiyoung Moon, Francia, 2019) 'The Legacy' (Perre-Alexandre Chauvat, Francia, 2019) 'Um conto de Réis' (Danilo Kamenach, Brasil, 2019)

«En la selección que hemos realizado en sus distintas secciones podemos ver la pujanza del género que lejos de estar anquilosado se está desarrollando y enriqueciéndose constantemente, mostrando una notable salud en la actualidad. El western tradicional, depurado en puesta en escena y giros narrativos, sin perder sus iconos y rasgos característicos, se adecua al cine actual y al neowestern, ese subgénero que abre un universo de posibilidades, ya sean temporales o espaciales», explicó el director del Festival, Eduardo Trías.

La Sección Oficial de Cortometrajes está conformada por trece obras de ficción y animación que el jurado valorará para otorgar el Premio al Mejor Cortometraje Western y al Mejor Cortometraje Neo-Western. Durante esta edición se han registrado más de 1.200 inscripciones a través de las plataformas Festhome, FilmFreeWay y Movibeta de países de los cinco continentes, dejando de manifiesto el interés que genera el western y su revitalización en diferentes lugares del mundo.

La Sección Especial Panorama, fuera de competición, trae al Festival tres documentales que son estreno en España. 'Sergio Leone, une Amérique de légende', dirigida por Jean-François Giré (Francia, 2018) nos descubre la personalidad del director italiano desde su infancia hasta su extraordinaria carrera en el mundo del cine. Por primera vez podremos ver el vídeo documental 'For a few dollars more location' que ha realizado el director británico Alex Cox sobre las localizaciones de 'La muerte tenía un precio' (Sergio Leone, 1965).

Además, el director Daniel Camargo estará en el Festival para estrenar su obra 'George Hilton - The World Belongs to de Daring' (Italia, 2019), un documental que, a través del testimonio de familiares, compañeros y el propio Hilton repasan su vida y obra. Almería Western Film Festival concederá en esta edición el 'Premio Leone in memoriam' al actor, de origen uruguayo, homenajeado en la tercera edición, que se convirtió en uno de los protagonistas más famosos de western, thrillers y otros géneros. Tras el homenaje se proyectará 'Los profesionales del oro' (Giorgio Capitani, Italia, 1968), con la participación de George Hilton (1934-2019) que rodó algunas de sus escenas en Tabernas.

En la novena edición de AWFF se otorgará el 'Premio Tabernas de Cine' al director, guionista y actor Alex Cox, así lo ha dado ha conocer el alcalde de la localidad, José Díaz, que ha explicado que Cox es un amante del western y del municipio, ya que incluso durante unos años tuvo su residencia en Tabernas. Por ello, la Sección Especial Retrospectiva incluye la proyección de 'Straight to Hell' (Alex Cox, 1987) que el director rodó en su mayor parte en la provincia.

El 'Premio Desierto de Tabernas' se concederá a la productora Fresco Film Services por su contribución a la divulgación del entorno del Desierto como icono cinematográfico. «Es una de las productoras más relevantes a nivel nacional habiendo colaborado en multitud de proyectos rodados en Almería y en Tabernas como 'Terminator 6' (2019), 'Juego de Tronos' (2016) o 'Éxodus' (2014), así como multitud de spots y otras producciones audiovisuales», explicó el alcalde de Tabernas, José Díaz.

El Festival quiere reconocer el trabajo que desarrollan tanto empresas de producción como profesionales que han conseguido posicionar a Tabernas como escenario natural cinematográfico. En esta línea, el Premio ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía) se entregará al localizador almeriense Joaquín 'Tate' Fernández. «Cuenta con una dilatada trayectoria en calidad de jefe de localización. Es buen conocedor de los rincones de esta provincia, con una personalidad abierta y cercana que le ha llevado a desarrollar trabajos de asistencia y dirección de producción. Tate forma parte de la tercera generación de los hermanos Fernández, que además de ser conocidos como 'los taxistas-localizadores' en aquellos años de los cincuenta y sesenta resolvieron más de un conflicto permitiendo que los rodajes transcurrieran con el mínimo de incidencias posibles», ha matizado Díaz.

La programación de AWFF 2019 se completa con una serie de actividades paralelas como la presentación de 'Duelo al sol' de Manuel Marsol, un libro de ilustraciones dibujado en cinemascope y technicolor inspirado en el 'spaghetti western'; y 'Sin dólares no hay ataúdes' de Rafael de España Renedo, que analiza cincuenta ejemplos de western mediterráneo, un recorrido a través del cual el historiador cinematográfico descubre la características, las soluciones audiovisuales y la remodelación del género desde una perspectiva iconoclasta que consiguió conectar con un público joven entre los años 1964 y 1978.

En esta edición, en la Sala de Exposiciones 'La Serrata' y en el Teatro municipal de Tabernas podrán visitarse las exposiciones 'La linterna mágica' del fotógrafo Manuel Falces que muestra 57 fotografías en las que el cine y los rodajes en la provincia son los protagonistas; y 'Por un puñado de óleos' del pintor José Luis Colalillo, quién con una técnica impresionista plasma diferentes escenas western y paisajes áridos del Desierto de Tabernas.

Almería Western Film Festival contempla otra serie de actividades que hacen partícipes a los vecinos de Tabernas como el gran desfile inaugural, pasacalles, la sexta Ruta de la Tapa Western o el Concurso de Escaparates Western. Aficionados de todas las edades y turistas en general podrán encontrar una oferta de ocio tematizada con iniciativas como el Concurso de Caracterización o conciertos, donde destacan este año la actuación de 'Sarah Vista', una cantante londinense amante de Tabernas que interpretará las últimas canciones de su disco marcado por el country y el western, el concierto de bandas sonoras de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada (Almería) y la banda country 'Chisum Cattle Co', que regresa al Festival tras su participación en 2017. AWFF vuelve a conectar con la comunidad educativa de la provincia con una nueva edición del Concurso de Relato y Dibujo, así como el Concurso MiniChef.

Para facilitar la asistencia de público, el Ayuntamiento de Tabernas pondrá nuevamente de forma gratuita un servicio de transporte desde la capital hasta el municipio con conexiones a los poblados Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood los días que se celebran actividades en estas ubicaciones. José Díaz ha agradecido el apoyo recibido por la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería, así como empresas privadas que demuestran su compromiso con Almería Western Film Festival para que siga creciendo y consolidándose como el gran festival de cine western internacional, atrayendo a la industria cinematográfica y promocionando el turismo no solo de Tabernas, sino de toda la provincia.