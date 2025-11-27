Almería vibrará este sábado con la mejor música cofrade de la provincia y de Andalucía oriental

La Plaza Pablo Cazard será testigo este sábado, 29 de noviembre, de un certamen de música cofrade inédito en nuestra capital. Desde las 12.30 ... horas hasta casi las 23.00 de la noche, cinco formaciones musicales de la provincia y cinco formaciones musicales destacadas de Andalucía Oriental, llenarán este enclave de marchas de Semana Santa para conmemorar el X Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería.

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto, ha sido la encargada de presentar esta cita en compañía de la diputada de Cultura, Almudena Morales; y del director de esta banda almeriense y organizador del evento, Javier Fernández. La edil ha destacado que «al Ayuntamiento le hace especial ilusión la organización de este certamen en una fecha tan próxima a la Navidad y en un sitio con tanto encanto como es la Plaza Pablo Cazard, la cual se llenará durante toda la jornada de tintes cofrades». Nieto ha asegurado que «es un certamen sin precedentes en Almería, donde contaremos con diez formaciones musicales, cinco de la provincia y cinco provenientes de Málaga, Granada y Jaén, las cuales son de primer nivel».

Durante las casi doce horas de certamen, «contaremos con la Banda del Carmen de Almería, la Agrupación de la Paz de El Ejido, la Agrupación del Mar de Huércal de Almería, la Banda Madre Asunción de Huércal-Overa y la Agrupación Cristo de las Aguas de Olula del Río», ha desglosado Lorena Nieto. Además, «tendremos también a la Banda Cristo del Mar, de Vélez-Málaga; la Banda Despojado de Granada; la Banda Cautivo de Málaga; la Banda Rosario de Linares y la Agrupación Musical Pasión de Linares, todas ellas de reconocido prestigio en el panorama cofrade musical andaluz», ha proseguido la edil.

La cita contará con una barra «que será gestionada por la Hermandad de Rosario del Mar, para que todo el que lo desee pueda degustar sus tapas y refrescarse, todo ello a módicos precios», ha explicado la responsable de Juventud en la ciudad. «Desde el Ayuntamiento, solo me queda dar las gracias a la Diputación, por su colaboración, y a Javier por la organización de este certamen tan especial por sus diez años de vida», ha finalizado Nieto.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto en valor «el enorme trabajo que realizan las bandas de música de nuestra provincia para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra identidad como almerienses. Con esfuerzo, entrega y pasión, ponéis música al sentimiento colectivo, creando la banda sonora de una de nuestras manifestaciones culturales más arraigadas. Desde la Diputación Provincial es de justicia respaldar y apoyar esta labor, especialmente en un certamen tan significativo como este décimo aniversario».

Asimismo, Morales ha destacado que «este encuentro simboliza la unión y la hermandad entre músicos de toda la provincia y de las provincias vecinas, que hoy comparten escenario, talento e ilusión. Estamos convencidos de que será un éxito y reiteramos el compromiso de la Diputación con iniciativas que cohesionan a los almerienses, impulsan el talento local y preservan nuestras tradiciones. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de una jornada de música, emoción y pasión en la Plaza Pablo Cazard».

Por último, Andrés Martín, subdirector de la Banda del Carmen de Almería, ha agradecido «tanto al Ayuntamiento como a la Diputación por apoyarnos, desde el primer día, en la celebración de este certamen». Martín ha explicado que «la banda cumple diez años, una década de ensayos, de trabajo, de sacrificio…pero también de ilusión, aprendizaje y crecimiento». Sin lugar a dudas, «este décimo aniversario es un momento para mirar atrás, mirar con orgullo el camino recorrido y mirar con futuro y ganas lo que seguimos haciendo y llevando con el nombre de Almería».