Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Almería vibrará este sábado con la mejor música cofrade de la provincia y de Andalucía oriental

Serán casi doce horas de certamen con la actuación de cinco formaciones musicales de la provincia y cinco formaciones musicales de primer nivel de Jaén, Granada y Málaga

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

La Plaza Pablo Cazard será testigo este sábado, 29 de noviembre, de un certamen de música cofrade inédito en nuestra capital. Desde las 12.30 ... horas hasta casi las 23.00 de la noche, cinco formaciones musicales de la provincia y cinco formaciones musicales destacadas de Andalucía Oriental, llenarán este enclave de marchas de Semana Santa para conmemorar el X Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  2. 2 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  3. 3 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  4. 4 Detenido por robar material de obra en una finca de Cuevas del Almanzora
  5. 5 El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas
  6. 6 Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro
  7. 7 Antonio Hernando, llamado a declarar en el juzgado que investiga a Leire Díez
  8. 8 El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia
  9. 9 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  10. 10 El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería vibrará este sábado con la mejor música cofrade de la provincia y de Andalucía oriental

Almería vibrará este sábado con la mejor música cofrade de la provincia y de Andalucía oriental