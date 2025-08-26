Almería viaja al folk de África, Europa y América Bailes y costumbres de otros países llegan a la plaza de la Constitución con formaciones procedentes de Hungría, Angola, Ecuador y el anfitrión, el Grupo Municipal Virgen del Mar

El Festival Internacional de Folclore de Almería forma parte del paisaje de #almeriaenferia desde hace 40 años, y en esta edición tan especial ha confirmado un programa convertido en un crisol de las culturas del mundo, con ocho agrupaciones y tres continentes representados: Europa, América del Sur y África.

Los almerienses respondieron a la llamada de su festival y llenaron a rebosar todas las sillas de la remodelada plaza de la Constitución para disfrutar, la noche del lunes, con el contraste de las danzas de los diferentes países.

En la primera velada participaron Hungría, Angola, Ecuador y la anfitriona, Almería bajo la perfecta dirección de José Francisco González, que compartió con los almerienses el cuadragésimo cumpleaños del festival, uno de los platos fuertes de las fiestas de Almería en honor a la Patrona de la ciudad, la Virgen del Mar.

La velada arrancó con la fuerza del Conjunto de Danza Folclórica Muzsla de Hungría, que desplegó sobre el escenario la energía de los bailes campesinos de este país de Centroeuropa. La agrupación, con una marcada técnica de zapateados y giros rápidos, destacó por la precisión rítmica de sus coreografías, acompañadas del característico címbalo húngaro, entre otros instrumentos.

Sobresalió también la belleza de sus trajes tradicionales, con chalecos bordados, faldas de vuelo y pañuelos coloridos, aportaron viveza a unas danzas que evocan escenas de la vida rural y las celebraciones comunitarias del país.

Fue una noche de contrastes, y de esta manera, el festival viajó de Centroeuropa a la costa occidental de África para disfrutar con el grupo de danza tradicional angoleño, recién creado en el año 2024 y con vínculos con el histórico grupo Tabanka.

Su propuesta se centró en rescatar la raíz de las danzas populares angoleñas, caracterizadas por la interacción entre los bailarines y un uso expresivo de las caderas y los brazos. La percusión fue la base de sus interpretaciones, con tambores y palmas que marcaron un pulso constante, mientras los danzantes, transmitieron un mensaje de comunidad y arraigo cultural.

Desde África se dio un salto a Latinoamérica con el grupo Festofolk Ecuador, fundado en el año 2022 con el afán de cultivar las costumbres y tradiciones de Ecuador y de dar a conocer su riqueza folclórica a nivel mundial a través de la danza y la música, ya que está formado de distintas agrupaciones de varias regiones del país.

Su presentación combinó piezas de la sierra, con ritmos de sanjuanito y yaraví, con expresiones de la costa y la Amazonía. Técnicamente, sus coreografías se apoyaron en movimientos circulares, saltos y desplazamientos grupales que representan la conexión con la tierra y las festividades agrícolas. Destacó también por su vestuario, que incluye cayambe, aruchicos, diablos huma, salasaca, chimborazo, sumbahua y chagras.

El broche al crisol de culturas de la primera noche lo puso el Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar. Técnicamente, sus coreografías se caracterizaron por el zapateado firme, el braceo elegante y la calidad que atesoran. Desde la serranía almeriense hasta su costa, el grupo Virgen del Mar compartió en sus bailes lo más puro de las distintas culturas asentadas en las distintas comarcas de la provincia, como muestra, por el ejemplo, el aire árabe de los trajes mojaqueros, los cantes de interior o de la propia capital. El fandango, peteneras… bailes tradicionales de Almería muy aplaudidos.

Fue una primera noche de enriquecimiento cultural, un crisol del folclore popular que favorece la convivencia entre los pueblos, un disfrute para la vista y uno de los iconos de la Feria de Almería.