De Almería a Las Vegas por un Grammy

Los almerienses Vera GRV y Willy Rodríguez optan esta noche a uno de los premios de la Academia Latina por su videoclip 'Cura pa mi alma'

Leticia M. Cano

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:15

Ha sido uno de esos planes que el destino ha guardado en silencio y que, con el tiempo, ha desvelado el sentido de lo vivido. ... Como si, pese a los impedimentos, una fuerza superior los hubiese guiado hacia el lugar correcto, en el momento perfecto y rodeado de las personas adecuadas. Esto fue lo que le sucedió a Willy Rodríguez y Vera GRV hace menos de un año. Él tenía que dar una charla en su tierra natal, Almería, a la que estuvo a punto de no acudir. El último minuto fue decisivo. Aceptó. El destino o la casualidad, pero allí estaba ella, entre la multitud. «¡Es Vera GRV, preséntamela, por favor!», suplicó Willy a uno de sus amigos. Y allí, en el lugar menos esperado, comenzó a fraguarse la obra que ahora está a punto de lucirse en los Latin Grammys 2025.

