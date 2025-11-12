De Almería a Las Vegas por un Grammy

Ha sido uno de esos planes que el destino ha guardado en silencio y que, con el tiempo, ha desvelado el sentido de lo vivido. ... Como si, pese a los impedimentos, una fuerza superior los hubiese guiado hacia el lugar correcto, en el momento perfecto y rodeado de las personas adecuadas. Esto fue lo que le sucedió a Willy Rodríguez y Vera GRV hace menos de un año. Él tenía que dar una charla en su tierra natal, Almería, a la que estuvo a punto de no acudir. El último minuto fue decisivo. Aceptó. El destino o la casualidad, pero allí estaba ella, entre la multitud. «¡Es Vera GRV, preséntamela, por favor!», suplicó Willy a uno de sus amigos. Y allí, en el lugar menos esperado, comenzó a fraguarse la obra que ahora está a punto de lucirse en los Latin Grammys 2025.

Hoy, jueves 13 de noviembre, Las Vegas acoge la cita que cada año esperan miles de personas: los Premios Grammy Latinos. Allí, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación otorgará estos galardones a los ganadores entre los diferentes nominados de las 56 categorías existentes. Bad Bunny, Alejandro Sanz, Shakira o Karol G son algunos de los artistas propuestos para alzar el premio. Entre ellos, Vera GRV y Willy Rodríguez, nominados por su videoclip 'Cura pa mi alma' en la categoría de Mejor Vídeo Musical Versión Corta. La cantante y el director del proyecto, ambos de Almería, competirán con Bad Bunny; 'BK'; CA7RIEL y Paco Amoroso; y Guitarricadelafuente.

«Para mí, estar nominado entre más de 3.000 proyectos ya es un premio», confiesa Willy Rodríguez. «Hay una parte de mí que no se lo cree y que no entiende cómo puede estar entre los nominados, pero, también sentí satisfacción porque llevamos mucho tiempo trabajando para que sucedan estas cosas», señala Vera GRV.

El día en el que ambos se encontraron, la conexión fue instantánea y las ganas de trabajar juntos fueron mutuas. Unas semanas después del intercambio de teléfonos, a Willy le llegó un enlace con un listado de canciones. «A ver qué te parecen», repite releyendo el mensaje que le envió Vera. Y, entre maravillosas creaciones, una canción llamó su atención o, más bien, invocó a su creatividad. «Mientras la escuchaba me vino a la mente una colmena de abejas», señala el cineasta.

Ampliar Pirámide con mujeres de distintas edades en el videoclip. R. I.

'Cura pa mi alma', la canción nominada, nació del amor a una madre. Cuando Vera GRV llegó a casa después de pasar varios días fuera, encontró un refugio en su habitación. Allí, en el lugar donde la vida transcurre de otro modo bajo el cobijo de los seres queridos, comenzó a pensar en su madre. El nombre de su creación fue para ella. «Era la mejor manera de definir lo que siento», confiesa.

La artista y el cineasta compartieron opiniones e instantáneamente, en la mente de Willy nació un boceto que adelantaba que no pasaría desapercibido. En el videoclip de tres minutos, grabado en el Desierto de Tabernas, llegaron a participar 120 personas. «Casi 80 mujeres y aproximadamente 50 personas del equipo técnico», confiesan. La grabación duró prácticamente un día entero y, mientras el sol se marchaba dejando una imagen de postal, las participantes, a pesar del cansancio y el calor que ya apretaba en el mes de abril, pedían que aquel momento no terminase nunca. «La gente se lo pasó realmente bien», afirman.

En el vídeo, mujeres de todas las edades levantan una pirámide con su presencia. Allí, una niña corre. Nadie sabe de dónde viene, pero su destino parece escrito en la arena. Corre como si huyera de algo invisible, como si todo el aire del mundo la empujara hacia adelante. Cuando llega, las manos la alzan. Trepa por cuerpos que no son muro sino abrazo. Se detiene en el centro, entre esas mujeres que ahora son cimiento y cumbre. Allí, por un instante, el ruido se disuelve. El gesto se vuelve una plegaria sin palabras, una cura que sana el alma.

«La más importante»

«Es protección, poder y generaciones. Al ver el videoclip completo sentí que era lo que tenía que ser», confirma la artista. Cuando llegó la noticia de la nominación, Vera entró en shock, pero pronto pudo recomponerse. «Siento que estoy preparada para este tipo de cosas porque mi música también lo está», señala la artista a IDEAL horas antes de su primera gala.

A pesar de que para Willy es su tercera nominación, la vive como «la más importante» y como si fuese su primera vez. «Los dos somos de Almería y lo hemos grabado allí. Siempre pasan cosas en los lugares pequeños y, con ello, me refiero a la ciudad como un lugar de comunidad y ganas de ayudarse. Todos los que vinieron al videoclip estaban ilusionados», confirma.

«Si ganamos el premio, se lo dedicaría a mucha gente, incluyendo a mi equipo, pero sobre todo a las mujeres de mi familia que han sido figuras de inspiración desde que era muy pequeña», remarca Vera. Los dos artistas que han llevado a Almería hasta Las Vegas esperan «impacientes» y «con muchas ganas» el veredicto final. «Almería es un lugar pequeño y nos hemos dado cuenta de que puede competir en cualquier lugar», sentencia Willy.

El reparto de premios podrá verse en directo desde el canal oficial de YouTube de los Latin Grammys a las 2.00 horas de la madrugada del 14 de noviembre, debido a la diferencia horaria con Las Vegas.