Adriana Ugarte destapando su estrella en el Paseo de la Fama EFE

«Almería tiene algo que no se puede imitar»

Adriana Ugarte ha destacado la colaboración de la ciudad con el cine y ha halagado el potencial de la provincia

Leticia M. Cano

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:27

Comenta

Adriana Ugarte ha acudido hoy a la Diputación de Almería para comenzar con la jornada que inaugura el Festival Internacional de Cine de la ciudad. ... Antes de destapar la estrella que luce su nombre en el Paseo de la Fama, ha atendido a los medios de comunicación. Momento que ha aprovechado para realzar entre halagos la importancia de la provincia y el cine. «Almería tiene algo que no se puede imitar», ha remarcado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

