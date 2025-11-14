Adriana Ugarte ha acudido hoy a la Diputación de Almería para comenzar con la jornada que inaugura el Festival Internacional de Cine de la ciudad. ... Antes de destapar la estrella que luce su nombre en el Paseo de la Fama, ha atendido a los medios de comunicación. Momento que ha aprovechado para realzar entre halagos la importancia de la provincia y el cine. «Almería tiene algo que no se puede imitar», ha remarcado.

La actriz ha destacado que la ciudad tiene algo que «no se puede evitar» que es ese «magnetismo que atrae». «Es algo que va mucho más allá de la belleza», ha declarado. Ugarte realizó la grabación de una parte de la serie 'Heridas' en la provincia, concretamente en San José y en la Isleta del Moro, en Níjar. Por ello, habla desde la propia experiencia sobre el atractivo de los paisajes de la tierra que convierte las creaciones audiovisuales en obras dignas de reconocimiento. «Rodando en Almería notaba que el cuerpo y la mente funcionaban bien, que era un lugar bueno para crear».

«La noche en la que recibí el premio fue maravillosa. Estaba rodeada de mucho talento», ha declarado recordando la noche de clausura del festival de 2022. Este año todo apunta a que será igual - aunque en la gala inaugural- ya que no ha faltado el calor de los almerienses en la alfombra roja desplegada bajo la mirada del Teatro Cervantes. Los elogios han estado presentes por parte del público que ansiaba fotos, abrazos y firmas.

El Auditorio Maestro Padilla de Almería recibirá a la actriz a las 20.30 horas para entregarle la estatuilla correspondiente al premio otorgado.