Almería dirá adiós a 2025 con Las Migas

Ganadoras del Grammy a mejor álbum flamenco en este 2025, Las Migas llegan a Almería el próximo 30 de diciembre, en la celebración de la ... víspera del fin de año. El concierto, de entrada libre, comenzará a las 21 horas, en la Plaza de la Constitución, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y tras tomar los '12 tomates de la suerte', que será a las 19 horas.

Tras conquistar escenarios en más de 50 países, Las Migas –que ya había sido nominadas otras tres veces en los Grammy- presentan su disco 'Flamencas', un vibrante regreso al origen más puro y tradicional del género, sin dejar atrás la personalidad y frescura que las ha consolidado como una de las propuestas más destacadas y reconocidas del flamenco contemporáneo a nivel internacional.

«Para el Área de Cultura es un tremendo honor contar con un grupo como Las Migas que recorre cada año escenarios de todo el mundo y que en su último disco profundizan, desde su esencia, en bulerías, tangos y seguiriyas desde una estética moderna y poderosa», apunta el concejal de Cultura, Diego Cruz, en un comunicado remitido este martes desde el Consistorio capitalino.

'Flamencas' es un trabajo que supone un homenaje a la esencia y la pureza del flamenco, en el que la banda transforma su código hacia una mirada mucho más contemporánea. Este álbum está producido por Sebastián Merlín (Jorge Drexler, Rozalén), Oriol Riart y Marta Robles, líder y compositora del grupo, afincada en las Islas Baleares, cuya visión artística imprime un sello personal y mediterráneo al sonido del cuarteto. Además, cuenta con la colaboración en 'Grito' de Tanxugueiras, referentes del nuevo folclore gallego, en una canción que trasciende fronteras musicales y geográficas.

Con una evolución de su lenguaje: un homenaje a la pureza del flamenco, interpretado desde una mirada fresca, libre, contemporánea y empoderada. Cante, toque y compás conviven con arreglos cuidados y una sensibilidad moderna, además de unas poderosas letras donde el cuarteto intenta derrumbar estereotipos clásicos masculinos del flamenco con una propuesta en directo con un arrollador discurso visual desde una mirada libre, contemporánea y empoderada.

En su carrera cuentan con colaboraciones estelares y tan diversas como Estrella Morente, Viva Suecia, Rozalén, El Kanka, Kevin Johansen, Tomatito, Miguel Poveda, María Pelaé, Raül Refree, Josemi Carmona o Loli Molina, que no hacen más que confirmar la inmensa musicalidad de esta formación de imparables mujeres, que acumulan más de 20 años de carrera musical y 7 discos de estudio.

Las Migas se han convertido en una de las bandas españolas más internacionales; con conciertos en Estados Unidos, India, Egipto, México, Cuba, Namibia, Jamaica, Argelia, Hong Kong o Marruecos, entre otros muchos, y superan el millón de seguidores en sus distintas redes sociales.