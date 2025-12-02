Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen promocional de Las Migas. R. I.

Almería dirá adiós a 2025 con Las Migas

Las ganadoras del Grammy a mejor álbum flamenco serán las encargadas de poner la música a la víspera de Nochevieja tras tomar los '12 tomates de la suerte'

M. P. M.

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:22

Comenta

Ganadoras del Grammy a mejor álbum flamenco en este 2025, Las Migas llegan a Almería el próximo 30 de diciembre, en la celebración de la ... víspera del fin de año. El concierto, de entrada libre, comenzará a las 21 horas, en la Plaza de la Constitución, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y tras tomar los '12 tomates de la suerte', que será a las 19 horas.

