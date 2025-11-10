Almería celebra el Día Internacional del Flamenco con cuatro jornadas de arte y tradición

Almería se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, que se celebra cada 16 de noviembre, con un completo programa ... de actividades organizado por la Sociedad Guitarrística Antonio de Torres en colaboración con el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y la Peña El Morato.

El concejal Joaquín Pérez de la Blanca presentó ayer lunes las Jornadas Flamencas 2025 en el Museo de la Guitarra, acompañado por Joaquín Carrillo, presidente de la Sociedad Guitarrística, y Antonio García 'El Niño de las Cuevas', en representación de la Peña El Morato. Durante su intervención, Pérez de la Blanca destacó que la celebración de estas jornadas supone un guiño a Antonio de Torres, cuya guitarra fue clave en la evolución y expansión del flamenco, subrayando que hoy es impensable hablar de este arte sin mencionar la guitarra española y, por tanto, sin rendir homenaje a su figura.

Las jornadas se desarrollarán del jueves 13 al domingo 16 de noviembre. Comenzarán el jueves 13, a las 19:30 horas, en el Museo de la Guitarra, con la actuación de Mark Samana Jensen. El viernes 14, a las 22:00 horas, la Peña El Morato acogerá el concierto de Anabel Castillo. El sábado 15, a las 19:30 horas, de nuevo en el Museo de la Guitarra, tendrá lugar la conferencia de Antonio Manuel titulada 'Flamenco: Arqueología de lo Jondo', que contará con el acompañamiento musical de Cristo Heredia y Antonio de Quero. Finalmente, el domingo 16, a las 19:30 horas, en la explanada del Museo de la Guitarra, se celebrará la clausura con la actuación del grupo Injundia Flamenca, formado por Antonio Heredia, Edu García y Antonio El Genial al cante, Paquito Torres a la percusión, Antonio de Quero a la guitarra y Paco de Andrea al baile, con la participación previa, como teloneros, de los Jóvenes Flamencos del Morato.

Joaquín Carrillo recordó que la guitarra de Antonio de Torres fue el vehículo que impulsó el crecimiento del flamenco, mientras que Antonio García destacó que estas jornadas sitúan a la guitarra y a los aires andaluces en el lugar que merecen, rindiendo tributo a la identidad cultural almeriense. La programación, abierta al público, pretende acercar el flamenco a todos los ciudadanos, coincidiendo con la fecha en la que, en 2010, la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.