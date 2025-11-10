Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería celebra el Día Internacional del Flamenco con cuatro jornadas de arte y tradición

Del 13 al 16 de noviembre, el Museo de la Guitarra y la Peña El Morato acogerán actuaciones, conferencias y homenajes al legado de Antonio de Torres

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Almería se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, que se celebra cada 16 de noviembre, con un completo programa ... de actividades organizado por la Sociedad Guitarrística Antonio de Torres en colaboración con el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y la Peña El Morato.

