Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Álex O'Dogherty, galardonado con el Premio Canal Sur de Fical 2025

El Patio de Luces de Diputación recibe un acto que reafirma la gran alianza con el medio de comunicación con el premio a grandes creadores andaluces

María Paredes Moya

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

«Quiero seguir disfrutando, quiero seguir equivocándome, quiero seguir haciendo las cosas sin sentido que hago». Con estas palabras el actor de teatro, televisión y ... cine y músico Álex O'Dogherty ha cerrado su agradecimiento tras recibir el Premio Canal Sur que la televisión y radio pública andaluza otorga en el marco del desarrollo del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), en virtud de una alianza que estrechó sus lazos desde el pasado 2020.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  3. 3 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  4. 4 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  5. 5 El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos
  6. 6 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  7. 7 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  8. 8 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  9. 9 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería
  10. 10 Santiago Abascal: «Vamos a presentarnos como acusación popular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Álex O'Dogherty, galardonado con el Premio Canal Sur de Fical 2025

Álex O&#039;Dogherty, galardonado con el Premio Canal Sur de Fical 2025