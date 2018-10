Desde una aldea de la Galia... Astérix y Obélix llegan a la Escuela de Artes, ¡por tutatis!

Volver a la infancia es difícil, pero siempre existen momentos que nos permiten acercarnos a lo que fuimos. En este caso, gracias a los cómics. Astérix y Obélix son esos personajes que han acompañado durante muchas generaciones a las personas, narrando sus aventuras y, ahora es posible volver a conocer sus andanzas. La Escuela de Artes inauguró ayer el programa de exposiciones del curso escolar 2018/2019, y siguiendo la tradición, aparte de artísticamente ser valiosas cuentan con un componente didáctico bastante importante. Astérix es la nueva exposición que estará hasta el 31 de octubre y se basa en la creación del volumen 'Astérix en Italia' con 37 paneles que cumplen un propósito didáctico, ya que a cualquiera que le guste la historia y el dibujo puede disfrutar de todo el proceso de creación.

Antonio Jesús García, coordinador de la exposición, explicó que «una de las cosas más importantes de Astérix es que tiene diferentes niveles de lectura» porque se puede leer con «seis años y pasártelo bien, porque te gusta lo que lees; luego cuando lo lees con 15 años, te das cuenta de otras cosas y con 28 años tienes otra visión», afirmó.

Asimismo, el coordinador de la exposición relató que se trata de una colección «muy respetada y sobre todo, alargada». Tanto R. Goscinny y A. Uderzo, dibujante y guionista, fallecieron y «este es el tercer álbum donde no participan ninguno de los dos», aclaró. Pero eso no implica que no «podamos ver un proyecto de calidad, porque han intentado en todo momento que no se note su ausencia».

«Los lectores de Astérix son gente que necesitan el próximo álbum y compartirlos a sus hijos»

Por otro lado, Antonio Jesús citó que en la exposición «hay bocetos, reproducciones originales, pequeñas bromas que son llamadas las tomas falsas que no tienen nada que ver con el cómic y merchandising que complementa».

Además, 'Astérix en Italia' no solo se queda en los paneles sino que también contará con una serie de talleres y visitas guiadas. También habrá una ponencia de Santi Girón respecto al tándem de creación de la exposición de 'Astérix en Italia'.

Santi Girón, guionista y dibujante de historietas argumentó que «el tándem es muy importante en el cómic» y se posicionó en «el mejor tándem» que fue el de «Goscinny y Uderzo». Como prueba de ello, Girón explicó «la longevidad de Astérix». De esta forma, añadió que «los lectores de Astérix son gente que necesita el nuevo álbum o quiere transmitir a sus hijos y conocidos para que lo lean» porque «es algo de calidad y cuando hay algo de calidad, quieres compartirlo», finalizó el dibujante. La exposición de 'Astérix en Italia' se podrá disfrutar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 22 horas y con este comienzo, se espera cautivar desde los más pequeños a los más mayores.