De Adra a Pulpí, la Junta programa ocho espectáculos de teatro, música y danza en octubre en Almería De 'Yo, Tarzán' para público infantil a la compañía Antonio Campos, con 'El buscón' de Quevedo, el programa autonómico pretende reforzar la presencia de artes escénicas

María Paredes Moya Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:27 Comenta Compartir

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con los ayuntamientos de Adra, Mojácar, Carboneras, Vera, Pulpí y Berja un total de ocho funciones durante el mes de octubre. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), ofrecerá espectáculos de teatro, danza y música en la programación en la provincia almeriense, para reforzar la presencia de artes escénicas, a la vez que se apoya la producción artística.

El programa comenzará el 3 de octubre, a las 11 horas, en el Auditorio Ciudad de Adra con la propuesta 'Yo, Tarzán' de la compañía Festuc Teatre. En medio de la selva, una criatura se queda huérfana y desprotegida de los peligros inherentes de la jungla. Esta realidad se verá alterada cuando una familia de gorilas decide que dicha bebé forme parte de su tribu. Y así empieza la historia de Tarzán, una niña que crecerá pensando que es una gorila más. ¿Podrá adaptarse a la vida salvaje y sobrevivir a la selva con el amor de una familia de gorilas? Una historia que habla de sentirse inferior, querer pertenecer, sentirse diferente al resto.

El sábado 11 de octubre, a las 20 horas, el Centro de Usos Múltiples de Mojácar acogerá la Zarzuela 'La Revoltosa' de Teatro Lírico Andaluz, bajo la dirección de Pablo Prados. Se trata de un Sainete Lírico en un acto, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, y música compuesta por el maestro Ruperto Chapí. El mismo día, 'Lola y el rey Lagarto' de Las Brothers, recalará en el Teatro Casa de la Música de Carboneras. Se trata de una divertida comedia sobre una chica que se enamora de un rey con forma de lagarto dirigida al público familiar.

Por su parte, el sábado 18 de octubre, también a las 20 horas, la danza de Mimenko tomará el escenario del Auditorio Ciudad de Vera. Un espectáculo que nace de la ilusión de Gabriel Aragú (bailaor y coreógrafo) y Deidi Lucas (actriz mimo) por generar un proyecto relacionando el flamenco y el mimo y hablar sobre el amor. La misma jornada, pero en el Teatro Casa de la Música de Carboneras, tendrá lugar la obra de teatro 'Con Mucho clown' de Petit Teatro. Un trabajo de animación infantil, magia, humor y acrobacias.

El Centro de Usos Múltiples de Mojácar acogerá el día 24, a las 20 horas, a la compañía Antonio Campos y su obra 'El Buscón'. Basada en la novela picaresca escrita por Francisco de Quevedo y adaptada al teatro por Juanma Cifuentes se basa en uno de los juegos más antiguos que se conocen: el teatro.

El 26 de octubre, a las 19 horas, será el turno de Mariana Collado y Lucio Baglivo, que visitarán Espacio Escénico de Pulpí con su espectáculo de danza 'MyL (2.0)'. Se trata de una obra para todo el público en la que los intérpretes se cuestionan en escena, a través de la danza, pero también del teatro, del humor, y la acrobacia, la relación entre la vida cotidiana y las artes escénicas.

Por último, el mes acabará con Gata Brass Band, que presentará en la Plaza Porticada de Berja el concierto 'Paraíso Gata', su último trabajo que viaja a través de los ritmos de Nueva Orleans (second line) y de la música negra (funk, disco, hip-hop), la música española (rumba) y la música latina, con influencias de la música electrónica (drum'n bass) y del rock.