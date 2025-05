Las Adoratrices y el Palacio de los Góngora, en el punto de mira de su conservación

María Paredes Moya Almería Lunes, 5 de mayo 2025, 13:19 Comenta Compartir

Sin más pretensión que la de salvaguardar el patrimonio de todos y cada uno de los almerienses, la asociación Amigos de la Alcazaba lleva trabajando más de veinte años en poner el foco, promover el debate y, en muchas ocasiones, conseguir mejoras para poner en valor elementos que definen la identidad más arraigada de Almería y su provincia.

Dos hechos han vuelto, de hecho, a dar la razón a Amigos de la Alcazaba sobre la necesidad de salvaguardar el patrimonio y, concretamente, los que tienen que ver con la venta del Palacio de los Góngora y con el convento de las Adoratrices.

En el caso del Palacio de los Góngora, Amigos de la Alcazaba «salvó el edificio hace 8 años, consiguió su protección legal y pidió su compra por el Ayuntamiento, que ahora lo quiere vender por 346.726 euros», ha expuesto el colectivo conservacionista en una nota.

Hace ocho años, prosigue el escrito enviado a los medios, el Ayuntamiento de Ramón Fernández-Pacheco «anunció la demolición del Palacio Góngora, uno de cuatro ejemplos de edificio civil anterior al siglo XIX, junto a la Casa de los Puche, Casa de Perceval y el Antiguo Archivo Histórico», según el historiador Alfonso Ruiz.

Amigos de la Alcazaba, continúa la denuncia pública, «respondió con una movilización ciudadana y sus banderas negras, a la vez que se reunía con el alcalde y le pedía que detuviera su derribo, su protección legal y su compra para el patrimonio municipal». El primer edil se comprometió entonces «a estudiar las posibilidades legales para defender la casa, y mientras tanto no derribarla». Y finalmente, según Amigos de la Alcazaba, «no solo conseguimos que efectivamente no se derribara nuestro patrimonio, sino también que se protegiera legalmente, pues un mes después, fue incorporado al Catálogo Municipal con el nivel 2«, lo que, as su juicio, »cuando se quiere, se puede».

Tal y como relata en la nota, «quedó pendiente la adquisición municipal, que ese mismo año volvimos a reivindicar en una mesa redonda con la participación de los cinco partidos políticos más importantes, para que la suerte del Palacio Góngora fuera la misma que la Casa Valente o el Chalet de la Marina, también salvado por Amigos de la Alcazaba». »Hablamos de un edificio con un alto valor histórico, por su antigüedad, tipología, con elementos arquitectónicos y decorativos, como la portada con escudo, columnas, arcos, claves escultóricas, solería, rejería artística, carpintería…«, enumera el escrito.

«Pero el Ayuntamiento se ha empeñado en deshacerse del Palacio Góngora. Ya lo puso a la venta el pasado año por 346.726 euros, sin que nadie licitara por él. Pero ha vuelto a insistir y ha anunciado que volverá a sacarlo a la venta. ¿Por qué esta insistencia? No será por el precio, pues con el presupuesto de las obras del Paseo, por ejemplo, podrían comprarse ¡40 Palacios Góngora! ¿Entonces, por qué este Ayuntamiento se empeña en que la ciudad no tenga un patrimonio histórico municipal? ¿Cuál sería el futuro del edificio en manos privadas? ¿Lo veremos vaciado interiormente, desnaturalizado y con remontes de cuatro plantas?», cuestiona Amigos de la Alcazaba.

Las Adoratrices

Amigos de la Alcazaba también ha actuado rápido, en esta ocasión, con las obras del Colegio de las Adoratrices, al ponerse en contacto con la concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, que según asegura, ha confirmado a la asociación «que el histórico edificio de las Adoratrices estará protegido en la próxima ampliación del catálogo municipal».

«Según la edil, las obras autorizadas a la comunidad de las Adoratrices eran de mantenimiento en el muro exterior del edificio, pero no de demolición, que es lo que las propietarias del edificio estaban haciendo. Por lo cual, dio orden a la Policía municipal de paralizar inmediatamente estas obras, cuando ya se había echado abajo la balaustrada de la parte derecha del muro. Y así ha sido como hemos comprobado personalmente», remarca el la denuncia pública.

Ya hace 13 años que Amigos de la Alcazaba publicó la noticia 'Adiós al edificio de las Adoratrices. Los olvidos del PGOU y la desprotección de nuestro patrimonio', porque el edificio que construyó Enrique López Rull en 1918 estaba «en peligro inminente». Entonces, el colectivo habló de un posible convenio de recalificación del emblemático inmueble entre el Ayuntamiento y la Congregación Las Adoratrices, por el que la mitad de la parcela, de uso educativo, pasaba a ser residencial, o sea, para nueva construcción. «Y ello era posible porque el edificio no se protegió, increíblemente, ni en el PGOU de 1998 ni en la revisión posterior de 2012 (luego anulado). Afortunadamente, la movilización paralizó la operación, pero no despejó el horizonte, pues el edificio histórico ha seguido y sigue sin estar protegido y a merced de los vientos que soplen», ha subrayado Amigos de la Alcazaba.

«Y es que, el problema, que venimos denunciando año tras año, es el de la desprotección legal de nuestro patrimonio, que llevamos funcionando con un catálogo de inmuebles protegidos elaborado hace más de 25 años y, desde entonces, ha llovido mucho en nuestro patrimonio. Por ello, en 2019, Amigos de la Alcazaba, tras dos años de trabajo, presentó su propuesta de ampliación del Catálogo de Edificios Protegidos de Almería que, desde entonces, el Ayuntamiento viene haciendo a cuentagotas», ha lamentado Amigos de la Alcazaba.

Resulta «esperanzador», sin embargo, para el colectivo proteccionista, el anuncio de la concejala Eloísa de que «la anunciada ampliación del catálogo será de más de doscientos inmuebles y espacios protegidos y que, entre ellos, estará, por fin, el histórico edificio de Las Adoratrices. Así lo esperamos«, ha subrayado Amigos de la Alcazaba, que ha destacado, por otro lado, que »este imponente edificio, si fuera adquirido por el Ayuntamiento, ofrecería unas extraordinarias posibilidades como equipamiento municipal para Almería y, especialmente, para los barrios periféricos, desde la Puerta Purchena al Quemadero, y de San Cristóbal a Plaza de Toros».