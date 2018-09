Más de 5.000 personas aplaudieron sin cesar a los componentes de Il Divo en la Plaza de Toros Los cuatro integrantes de Il Divo durante su actuación en la Plaza de Toros de Almería. / IDEAL El cuarteto interpretó temas de su último trabajo, 'Timeless', a los que se sumó un recorrido por sus quince años MARÍA PAREDES Almería Domingo, 9 septiembre 2018, 00:51

Almería ha cerrado un verano musical que arrancó con el concierto de Lori Meyers, siguió con el Festival Flamenco, Maná, Cultural Fest, Ricky Martin y concluyó el jueves con el broche de oro de Il Divo. Más de 105.000 espectadores en tres meses en los que la ciudad ha formado parte de las grandes giras nacionales e internacionales de los mejores artistas y grupos.

Il Divo fue el colofón, con un nuevo lleno. Esta vez, 5.000 personas, que pusieron la Plaza de Toros a rebosar para escuchar la belleza de estas cuatro voces líricas, aunque ellos prefieran definirse como grupo pop, que acercan el 'Bel Canto' al gran público, y se atreven con todos los estilos musicales: salsa, zarzuela, boleros, pop y, por supuesto, ópera. Fue un concierto que contó además con los ingredientes de sumar la danza y una veintena de músicos de la Orquesta Ciudad de Almería que, una vez más, volvió a demostrar su calidad artística.

El cuarteto formado por el barítono Carlos Marín y los tenores Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard arrancaron con su 'Hola', una versión en español del exitoso tema de Adele, 'Hello', y a partir de ahí no pararon de regalar preciosas composiciones a lo largo de dos horas de concierto. Temas como 'Un amor tan grande', 'Granada', 'Un break my heart', 'La vida sin amor' , 'Love Me Tender', 'What A Wonderful World', 'Smile', 'All Of Me' o 'The way we were'. Unas canciones en las que brilla la coordinación de las voces y otras pensadas para el lucimiento de cada uno de los portentosos cantantes. En total, más de una veintena de títulos.

Cerca de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y reconocimientos de 160 discos de oro y discos de platino en 35 países ofrecen una idea aproximada de su relevancia mundial de Il Divo. Un prestigio que tuvo su reflejo en la pasión con la que fueron recibidos y, sobre todo, despedidos los cuatro artistas.

El concierto se centró en su último trabajo, 'Timeless', el primer álbum en el que la producción ejecutiva ha estado bajo el control de los cuatro miembros de Il Divo.