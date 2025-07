Más de 4.500 personas vibran con Maka en Roquetas de Mar

M. P. M. Almería Sábado, 26 de julio 2025, 17:52 Comenta Compartir

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar acogió ayer, viernes, el concierto de Maka. Unas 4.500 personas disfrutaron durante dos horas del ritmo del artista granadino, que actuó sobre un gran escenario, arropado por unos excelentes músicos y por supuesto, un espectacular cuerpo de baile, que participaron en algunos de sus temas más conocidos.

Ambientazo en la plaza de Toros para escuchar a un artista que se ha consolidado en el panorama musical español. Sus letras hablan de la calle, hablan de la vida y eso gusta a sus seguidores. A las diez de la noche, con una puntualidad asombrosa, Maka aparecía en el escenario. La locura se desataba y miles de móviles empezaban a grabar un concierto donde todos cantaron e incluso muchos bailaron.

El granadino abrió el concierto con algunos de sus mayores éxitos. Arrancaba con 'Sobra lo demás' para continuar con 'Dicen', donde el público coreaba el estribillo. «Buenas noches. Hoy estamos aquí para celebrar la vida. Celebramos la vida como buenas personas. De lunes a viernes nos matamos y de viernes a domingo vivimos la vida, que es la que tenemos» dijo Maka, entre el griterío de sus fans.

El concierto continuaba con 'La vida es hermosa' y 'Caprichos del destino'. Maka estaba totalmente entregado en una noche con una ligera brisa que facilitaba el poder estar en la plaza de Toros, ya que el albero estaba repleto de público. Continuaba con 'Tenerte o perderte'.

«Familia estas son canciones nuestras, de vivencias, que cada uno hemos vivido», dijo Maka al tiempo que entonaba la canción 'El que puede, puede' y seguir con 'Cositas del amor'. En la segunda parte del concierto denominado 'Azul-Armonía', Maka arrancaba con 'Sueño despierto'. «Este público arranca a la primera. Continuamos con nuestra gira 'Aura'» sostenía el artista granadino.

La locura llegaba con 'Hoy la he vuelto a ver'. El público en el albero con móviles en mano y en los tendidos todos de pie cantando y bailando. Con un ritmo pegadizo el tema impacta por su letra. Con 'La calle de la Amargura' ocurrió algo parecido, ya que el público estaba totalmente entregado.

«Hoy en día hay que saber irse a tiempo, porque eso es quererse, es quererse a si mismo. Sobre todo hay que respetarse», subrayó el cantante. Seguía con 'Todo mentira' y Maka se iba del escenario para dejar a sus excelentes músicos haciendo una pieza, donde jugaba un papel importante la percusión.

Tras regresar Maka continuaba con su energía inicial para cantar 'El tiempo vuela' acompañado de unas voces muy flamencas. Seguía la noche con 'Mi religión', canción cuya letra se sabía la plaza entera. 'Curando cicatrices' fue otro temazo de la noche, mientras sonaba la bachata titulada 'Dime lo que piensas'.

«Quiero brindar por todos vosotros. Esto es por mi gente de Roquetas de Mar. Mucha salud y libertad, familia», dijo al tiempo que empezaba el concierto con una marcha más. Maka cantaba el tema 'Envidiosos' con todo el público cantando. A pesar de la brisa, ya hacía calor entre el público. Sin descanso sonaba 'Vida', otro temazo del concierto de Maka en esta gira que hizo parada en Roquetas de Mar.

En la parte final del concierto sonaría 'El dinero no te vale'. «Gracias por cada año que vengo a esta tierra y la gloria que me dais. Me siento en casa porque es Andalucía y esto es muy bonito. Cuando cierro los ojos me veo aquí, con los míos. Todo se resume a los pequeños detalles. Andalucía que tierra tan bonita», subrayaba Maka.

'El aire' sonó y cerro con un tema que siempre que lo interpreta Maka se acuerda de la gente que no está. «Desde arriba me dan siempre su apoyo. La gente puede morir, pero su recuerdo nunca». Terminó su concierto con la canción 'El motivo'. Un conciertazo desde el principio al final.

El concejal de Cultura, Daniel Salcedo que asistió al concierto se mostraba muy satisfecho. «Ha sido un gran concierto el que Maka ha brindado en Roquetas de Mar. Destacar su entrega, su cercanía y sobre todo el público que lo ha pasado muy bien».

