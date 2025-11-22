Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Más de 200 figuras de la industria del sector audiovisual, en la última secuencia de Fical 2025

El carismático John Rhys-Davies ha recibido el premio 'Almería, Tierra de cine' en la gala de clausura, y la producción 'La Promesa', el Premio de Honor del Certamen Nacional de Series

María Paredes Moya

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

El rodaje del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical ha llegado a su fin y la edición XXIV ya está en montaje. Las últimas ... secuencias se han filmado en el Auditorio Maestro Padilla, la noche de este sábado, en una gala de clausura con una cuidada fotografía, un vestuario espectacular y unas interpretaciones convincentes donde ha predominado el brillo y la alegría.

