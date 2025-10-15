'10.000 millas en mis zapatos', primera incursión en la ficción de la periodista Guadalupe Sánchez La almeriense presentará su libro el 30 de octubre, a las 19 horas, en el restaurante El Terrao, e invita a las asistentes a acudir, si lo desean, con sus 'zapatos-joya'

Para recorrer 10.000 millas, unos 16.000 kilómetros, Alma Hidalgo ha tenido que calzarse más de una veintena de zapatos. En el camino, ha tenido todo tipo de parejas, tan variadas como los modelos que reposan en su zapatero.

«¿Cuántos zapatos han llenado tus armarios? ¿Cuántos amores y desamores han pasado por tu cama? La lista puede ser larga o corta. No importa el número, pero sí la huella que dejan», interpela la autora a sus futuros lectores; y, prosigue, «lo sabe muy bien la protagonista de esta novela erótica, una mujer que adora los zapatos y busca un amor que se le resiste hasta que decide recalcular ruta para disfrutar de un sexo sin demasiadas ataduras».

En ese caminar, descubre que «hay hombres que son como unas sandalias de tacón de diez centímetros o como unas botas mosqueteras o unas nórdicas calentitas. Cambian los tamaños y las formas», pero Alma comprueba que, en cada ocasión, «encajan más unos u otros, y que forzar la horma para que entren no siempre es buena idea».

Capaz de reinventarse una y mil veces, Alma comparte este diario personal y sentimental como una forma de catarsis personal en la que reflexiona sobre la amistad. «Quizá el que deberíamos escribir todas para recordarnos quiénes somos y por qué. En el viaje, le acompañan sus amigas Vanesa, Rocío, Eva y Macarena con las que se beberá la vida unas veces a sorbos y otras a borbotones. Porque al final, nunca estamos solas. Nos tenemos a nosotras mismas«, valora.

'10.000 millas en mis zapatos' es una novela erótica cargada de sensualidad, humor y descaro que invita al lector a sumergirse en la vida de Alma Hidalgo «hasta hacerla nuestra y sentirla como una amiga más».

La autora

Guadalupe Sánchez Pérez (Almería, 1978) es periodista y escritora. Desde hace casi dos décadas desarrolla su actividad profesional en RTVE, aunque también ha pasado por la agencia EFE y por otros medios y gabinetes de comunicación.

Curiosa por naturaleza, amante de los viajes y con una gran imaginación, ya en las funciones escolares improvisaba su papel, aunque luego comprendió que la mejor improvisación es la que está escrita. Sus padres estaban convencidos de que sería abogada pero, cuando tuvo que elegir, decidió que lo suyo era la comunicación audiovisual. Define su periplo vital como «una continua serendipia, un descubrimiento valioso que se produce de forma accidental». Como cuando su abuela la vio en el Telediario y dijo: «Esto es de periodista de verdad».

El compromiso con la sociedad y con la verdad son los ejes de las historias y noticias que cuenta cada día, tal y como ya afirmado en una nota. Pasar del mundo real al de ficción ha sido, a su juicio, «cuestión de tiempo». «Es el resultado de una aventura vital, el viaje más apasionante realizado hasta la fecha».

La portada

El diseño de la portada es, por su parte, obra del artista e ilustrador hispano-argentino Matu Santamaria. El feminismo, la sexualidad, el medio ambiente y la salud mental son algunas de las temáticas que suele abordar en sus trabajos.

Su estilo único e ilustraciones reivindicativas le han llevado a conectar con una amplia comunidad a través de sus redes sociales.

En cuanto a la presentación, será el 30 de octubre en el restaurante El Terrao de Almería, ubicado en la plaza Marín, a partir de las siete de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Una cita en la que, además de explicar los pormenores, habrá alguna sorpresa; y para la que la autora ha invitado a las asistentes a acudir con sus 'zapatos-joya' favoritos.