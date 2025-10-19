«Es nuestra Alhambra, somos de Granada y no podemos fallar»

Diego Garzón (Granada, 1975) es el tercer Diego Garzón de su familia. Su abuelo fue cronista de toros, su padre comerciante y él ha salido arquitecto. Su trayectoria estuvo vinculada al estudio de Pedro Salmerón hasta que este se jubiló. Ahora se encuentra al frente de los proyectos de restauración más importantes que se están acometiendo en la capital granadina: la torre de la Catedral, el Mexuar de la Alhambra y el Maristán del Albaicín.

–¿Qué ha significado la figura de Pedro Salmerón en su trayectoria profesional?

–La Universidad de Granada me dio el título de arquitecto en su primera promoción. Pero la profesión la he aprendido de la experiencia compartida con Pedro Salmerón. Mucha gente que ha desfilado por aquel estudio se ha convertido en buenos profesionales.

–¿Cómo era Salmerón como maestro?

–Pedro es una persona muy cercana. Todo el mundo que acudía al estudio pidiendo un favor encontraba la puerta abierta. Además implantó un sistema de multidisciplinaridad, de tal forma que los proyectos no los hacía una sola persona. Ahora esa metodología la trasladamos a nuestro trabajo. Las decisiones no son individuales, sino colectivas. Nos arropamos de gente que sabe de piedra, morteros, restauradores, analistas... en definitiva aunamos esfuerzos y opiniones, aunque a veces no te gusten. Y aquí incluyo la aportación importantísima de las administraciones y de comisiones cuyas aportaciones mejoran las obras.

–¿El arquitecto nace o se hace?

–Para determinados temas se requieren muchos años. Ahora, con cincuenta, abordo con naturalidad temas que si no hubiera pasado por el estudio de Pedro Salmerón, hubieran tenido una gran dificultad. La carrera da herramientas básicas, pero es fundamental la experiencia.

–En mi familia se ha vivido el arte. Tengo una tía restauradora y un abuelo que era pintor y amaba la historia del arte. Siempre me he sentido muy próximo a las bellas artes. Tuve dudas, pero cuando acababa el COU saltó la noticia de que arrancaba arquitectura en Granada, y pensé que podía ser una salida chula.

–La carrera tiene fama de complicada...

–Es una carrera muy difícil. Además nosotros formamos parte de la primera promoción e íbamos abriendo cursos. Hasta salíamos en el IDEAL por los suspensos (risas). Hay que echar muchas horas a las asignaturas gráficas y las teóricas casi no tienes tiempo para estudiarlas. Es una carrera larga y hay que tener una decisión muy clara para acabarla.

–Usted ha virado claramente hacia el patrimonio. ¿Qué significa para un arquitecto especializado en esta materia que su campo de actuación sea una ciudad tan monumental como Granada?

–Un regalo. He tenido mucha suerte. Yo trabajaba con Salmerón antes de acabar la carrera. Mi compañero Fernando Acale me comentó que Pedro estaba empezando el Plan Especial del Centro y me propuso que nos ofreciéramos para echar una mano en lo que precisaran. Y ahí empezó mi vinculación con Salmerón. Se lo debo Acale. Ese era nuestro lugar.

«Ser arquitecto especializado en patrimonio en Granada es un regalo»

–¿Los ciudadanos son conscientes de la importancia de la conservación del patrimonio?

–Granada tiene un poso cultural muy importante y todo el mundo es consciente de la belleza de la escena urbana. Vivimos embebidos en un patrimonio fantástico que tenemos que tutelar para transmitirlo en perfectas condiciones a las futuras generaciones.

–¿Qué siente cuando ve pintadas en el Arco de las Pesas o en Puerta Elvira?

–Que tenemos un gran problema de incivismo.

–Está al frente de proyectos tan importantes en la Catedral como la rehabilitación de la torre o la restauración de la portada interior de la Capilla Real. ¿Se considera de alguna forma continuador de esa nómina de arquitectos encabezada por Diego de Siloé?

–De ninguna manera. No estoy a la altura de esos nombres. Ellos tuvieron el arrojo de levantar grandísimos edificios con muy pocos medios. Nosotros somos médicos que resolvemos problemas patológicos. No podemos compararnos con esos monstruos.

–Es otro de los regalos de Salmerón. Llevo veinte años desde que empezamos a dibujar el Archivo Catedralicio. Pedro siempre ha estado muy atento a la Catedral, que es una pieza singular. Y seguimos teniendo hambre por conocer cosas de ella.

–¿Por ejemplo?

–La relación de Alonso Cano con la torre. También conocer los problemas estructurales que abordaron porque la torre se hundía. Qué valientes fueron para tratar de resolverlos. Cómo aumentaron la cimentación de una atalaya que se elevaba a tanta altura con los medios de aquella época.

–¿Cuáles son los principales problemas que están encontrando?

–No hay un único problema. La suerte ha sido juntarnos un equipo de gente con muchas ganas de trabajar. Cada día es un regalo. La torre ha dado dificultades como la eliminación de las cubiertas o los recrecidos en altura, pero está siendo una experiencia muy reconfortante.

«Todo en la Alhambra tiene lógica, pero necesitas tiempo para entenderla»

–También se halla en el Mexuar de la Alhambra. Supongo que tampoco estará siendo sencillo...

–Es muy complejo porque estamos compatibilizando un trabajo en altura sobre cubiertas sin alterar la entrada a los palacios nazaríes. Y eso incluye que el acceso y salida de materiales se haga por el bosque. La implantación inicial requirió un esfuerzo muy grande.

–¿Qué siente estando encima de ese andamio y dirigiendo una orquesta con tantos músicos?

–Es reconfortante saber que estás aportando algo muy necesario, como la estabilidad de las cubiertas. Todo el equipo tenemos que dar lo mejor de nosotros. En las visitas de obra estamos hasta trece personas. Es un trabajo conjunto. Tocamos elementos de Modesto Cendoya, Torres Balbás y Prieto Moreno de gran singularidad. Es nuestra Alhambra y somos de Granada. No podemos fallar.

–¿En qué manera ha influido la Alhambra en su forma de entender la arquitectura?

–Un proyecto que nos marcó mucho fue el sistema hidráulico del patio de los Leones. Aprendimos a través de dibujar todo con sumo detalle. Y tratar de comprender cómo se hicieron las cosas cuando las reproducíamos en el papel. Todo tiene una lógica, pero necesitas tiempo para entenderla.

–Llevamos un año trabajando en la redacción de la segunda fase del proyecto. Se completará la percepción del patio y de todos sus pilares. Se recuperará la alberca. Y aflorarán todos los restos arqueológicos de las estancias en la planta baja sin reconstrucción. Será una lectura de parque arqueológico, aunque habrá una envolvente exterior para recuperar la fisonomía del edificio en su apariencia urbana.

–Corríjame si me equivoco, pero me atrevería a decir que la corrección de los desplomes de la Sala de Convalecientes del Hospital Real ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado...

–Sí. A raíz de la serie sísmica de 2021 se descubrieron una serie de grietas. La fachada tenía un desplome de veinticuatro centímetros y había riesgo de colapso y caída. El proyecto se fue haciendo sobre la marcha. Hubo que desmontar una cubierta y una fachada sin que sufrieran daños.

–¿Cuáles son sus próximos proyectos?

–En unión con el estudio Fresneda y Zamora, el Maristán. En la actualidad estoy redactando la restauración de una torre de la época de Carlos III en Vera y terminando una obra de emergencia en la Alcazaba de Málaga. También estoy pendiente del inicio de obra en el Teatro Romano de Málaga. Y en breve comenzaremos con los patios de la Facultad de Derecho.

–No sé... ¿le queda tiempo para vivir?

–No tengo vida (sonríe con resignación). No desconecto nunca. Se lo debo a mi mujer y mis hijas. Las obras no se paran y los proyectos tienen fecha de entrega incluso en vacaciones.

–¿Qué hace cuando no está 'currando'?

–Salir con la bici por la Vega, donde a veces me cruzo con María Pérez. Y llevo 26 años siendo socio del Granada.

–El equipo no va bien...

–Esto no es como empieza, sino como acaba.