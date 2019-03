Alexandre Monntoya desnuda a sus mujeres en Santa Fe Una imagen de la muestra inaugurada en Santa Fe. / IDEAL El pintor colombiano hiperrealista es un gran conocedor de la anatomía femenina, que exhibe en entornos románticos JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Viernes, 29 marzo 2019, 01:12

El pintor hiperrealista colombiano Alexandre Monntoya muestra desde ayer y hasta el próximo 12 de mayo su propuesta 'En el tiempo' en las salas del Instituto de América de Santa Fe. Será este artista, pues, el gran protagonista de uno de los principales centros culturales de la provincia durante la celebración de la Fiesta d las Capitulaciones, que este año llega a su 527 aniversario.

Tal y como afirma el director del Instituto de América, Juan Antonio Jiménez Villafranca, «Monntoya escogió el camino de la figuración, camino podríamos decir que 'contra natura', hace unos años, cuando todo lo figurativo era sospechoso de comercial y acomodaticio». Así, como asegura Jiménez, el artista emprendió una carrera de hombre hecho a sí mismo, de autodidacta, confiando siempre en sus tremendas dotes de dibujante certero.

Siendo colombiano, la influencia del arte continental se percibe en primera instancia, en el tratamiento, no solo de la anatomía femenina –las mujeres son las grandes protagonistas de la muestra– , sino en el tratamiento de los entornos, con un fuerte componente onírico, plagado de cielos indeterminados e infinitos . «El hiperrealismo nació de la fuente del arte pop, como reacción primero al expresionismo abstracto imperante a finales de los 50 y después al minimalismo de vocación mística y ascética, en los 70. El hiperrealismo de Monntoya sigue la senda de Claudio Bravo y no la de Richard Estes», comenta el director del Instituto de América.

Del bodegón a la vida

Afirma Alexandre Monntoya que «desde siempre me sentí atraído por la figura humana, y a pesar de que he pintado muchos bodegones usándolos como vía de aprendizaje, siempre he sentido una conexión especial con los instantes y he querido congelarlos para hacerlos eternos. Así empezó mi romance con el desnudo y me he valido de la figura femenina y de los interiores románticos, como medio para comunicar esos sentimientos».

La muestra puede visitarse en el horario habitual del Centro, de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y domingos de 11:00 a 14:00 horas.