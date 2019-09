«Solo me he parado a reflexionar sobre la luz cuando estaba entre las sombras» El escritor Alejandro Pedregosa. / RAMÓN L. PÉREZ Entrevista con Alejandro Pedregosa, escritor, que publica su nuevo libro de poemas 'Pequeña biografía de la luz' el próximo 1 de octubre JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:16

Alejandro Pedregosa (Granada, 1974), es uno de los autores locales más conspicuos. Criado entre los adoquines de una ciudad que es mucho más que su casa, tuvo que salir afuera para valorar realmente cuánto le aporta esta capital nazarí que siempre le ha tratado bien. De ese trato íntimo con su 'locus natalis' surge 'Pequeña biografía de la luz' (Esdrújula), su nueva colección de pomas tras seis años de silencio en esta parcela creativa. El día 1 de octubre estará en las librerías.

-Se ha tomado su tiempo…

-Un libro de poemas no es como una novela, ni como un libro de relatos. Se va haciendo poco a poco, fraguándose en instantes concretos, en pulsiones vitales. Y hasta que el libro se ha cerrado con la naturaleza que yo quería que tuviera, han pasado seis años.

-La luz, la de los espacios y la de los personajes, es una constante en su obra. ¿Le debía el convertirla en la 'estrella' de su nueva obra?

-El libro quiere ser un pequeño tratado sobre la importancia de la luz en nuestras vidas. Tiene cuatro apartados. El primero, más biográfico, se centra en la importancia de la luz para todos. Nuestra infancia, nuestra adolescencia, está marcada por la luz de nuestro entorno. Vemos el mundo, lo sentimos, según esa luz. Luego, hay otra parte que es una reflexión sobre cómo influye la luz en los seres vivos que tenemos cerca: jardines, árboles, animales… La tercera muestra la falta de luz, ese momento de crisis casi místico, tan necesario para valorar la importancia de la luz en nuestras vidas. Y finalmente, dedico una parte a la buena luz, a la que te devuelve el optimismo y las ganas de vivir.

-Granada tiene su propia luz. ¿Qué le ha dado la luz de esta ciudad?

-Mucho. Me gusta sobre todo la luz del otoño y el invierno. Esta luz de finales de septiembre u octubre que te resitúa en el mundo, en el trasiego diario, tras esa luz cegadora del verano. Empiezas a ver la ciudad de manera diferente. Te apetece sentarte en un café y ver pasar la vida. El sol de invierno en Granada te acaricia cuando el ambiente está a cero grados.

-¿Qué inspiró este libro?

-El sol y la nieve de Granada. ¿Qué otro lugar de España une el frío más extremo y el sol más luminoso? Y la vida que corre entre sus calles. Solo me he parado a reflexionar sobre la luz cuando estaba entre las sombras.

-¿La literatura ciega?

-Intento que no, pero sí, y mucho. Creo que lo podemos comprobar muchos lectores cuando vemos a autores preferidos o conocidos cegados por su ego, por ese esfuerzo de desmarcarte de la vida para contar la vida. Es un tránsito difícil que muchos se marean haciendo.

-¿Cuándo se cayó del caballo, cegado por la luz?

-Estando fuera de Granada. Coincidió mi cambio de ciclo vital con la falta de luz. Y fue esa oscuridad la que me hizo mutar. Volví la vista atrás, en primera instancia de manera romántica, pensando en mi infancia, en mi primera juventud. Pero luego avanzas, y te das cuenta de que esa ciudad que abandonas se te clava dentro.

-El Alejandro Pedregosa novelista y columnista de IDEAL es un estajanovista. ¿Cómo es el Alejandro Pedregosa poeta?

-Un poco más relajado. La poesía tiene sus ritmos. Lo comparo con la natación. Son técnicas distintas, formas de abordar la literatura de forma diversa. La poesía es una carrera de fondo. Los poemas van viniendo después de mucho trabajo. Las ideas maduran poco a poco. El trabajo del poeta no es escribir, es crear el poema antes de dar el primer teclazo.

-Usted ofrece muchos talleres de narrativa. ¿Ha encontrado a algún poeta emboscado entre los aspirantes a novelistas?

-Más de uno. Entre ese diez o quince por ciento de autores con voz propia y proyección que salen de un taller, siempre hay varios que tienen una profundidad de discurso capaz de alumbrar un poeta.

-¿Recibe el mundo editorial con el mismo cariño al Alejandro Pedregosa narrador que al poeta?

-He tenido suerte, porque he encontrado a una editorial, Esdrújula, que se toma muy en serio la edición de poesía. Además, es un sello granadino. Honestamente, no me compensaba una grande, donde te conviertes en un número, y los lectores de poesía son pocos. He podido crear este libro mano a mano con la editorial, y hemos programado la vida de este libro de forma conjunta.

La vida de los otros

-¿En su narrativa cuenta la vida de los otros y en la poesía la suya propia?

-Esa es mi ambición. La narrativa lleva consigo un desapego que tiende hacia lo plural, a cómo se mueve la colectividad. La poesía va más a lo singular, donde uno mira hacia dentro y a su relación con el entorno.

-¿Cómo ha evolucionado en el terreno poético?

-Me interesa cada vez más la poesía contemplativa. Me sigue siendo útil hablar del yo, pero ese yo adquiere sentido en su relación con el entorno. Mi camino siempre ha ido más hacia la observación externa para entender lo que ocurre dentro, como el olmo seco machadiano. Es quizá menos pasional, menos descarnado, pero lo que me interesa es emocionar con la palabra, y llegar a la reflexión, a la identificación con el lector. No son fuegos artificiales, es un juego de frontón con uno mismo.

-¿Cuántos poemas integran el libro?

-Unos 35.

-¿Y cuántos han quedado en un cajón?

-Algunos. Los lectores previos que ha tenido el libro me han alumbrado sobre algunas piezas que no he tirado, pero que esperarán mejor ocasión para ver la luz.

-¿Se siente más inseguro como poeta que como narrador?

-Hay que sentirse inseguro siempre. Incluso cuando vas a dar una charla que has repetido 100 veces. Los nervios previos implican duda, pero también respeto al trabajo que realizas. Cuando vas de sobrado, mueres.

-¿Cuáles son sus referentes?

-Siempre he sido muy machadiano, por su sencillez. También me gusta Eugenio de Andrade, un poeta portugués muerto hace unos años, amigo de Saramago, al que considero muy necesario. También el peruano José Watanabe.

-¿Se siente responsable de las reacciones que provocan sus libros?

-No en sentido estricto, pero sí intento que mi voz sea meridianamente clara. Que te juzguen por lo que escribes. No me gusta provocar.

-¿Después de esto, qué?

-Pues la salida de 'O', mi libro de relatos, en portugués, y la tercera edición en castellano. Además, un cortometraje hecho a partir de uno de los relatos del libro, 'El buen samaritano', ganó el Festival de Cortos de Jaén. Y también hay una obra de teatro de Manuel Salas a partir del libro. Por otro lado, tengo terminada una novela con tintes de comedia que verá la luz el año próximo.

-¿Es usted ahora más indulgente consigo mismo?

-Estoy intentando que el entorno me afecte menos, pero cada vez soy más exigente con lo que ocurre puertas adentro, cuando echo la doble llave a la puerta de mi casa.