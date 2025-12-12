La alcaldesa de Granada agradece a Melilla su apoyo a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada ha llevado a cabo una visita institucional a la Ciudad Autónoma de Melilla que ha servido para reforzar los lazos históricos ... y culturales entre ambas ciudades y activar nuevas líneas de colaboración en torno a un objetivo común: la construcción de una red mediterránea de ciudades comprometidas con la cultura, la diversidad y el desarrollo compartido en base a los estrechos lazos que les une.

A lo largo de la jornada, la regidora granadina mantuvo un intenso programa de encuentros con representantes de la Ciudad Autónoma, encabezados por su presidente, Juan José Imbroda. En ese contexto, celebró públicamente la adhesión de la Ciudad Autónoma al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031, un respaldo que calificó como «un gesto de complicidad cultural y estratégica que fortalece la candidatura y nos reafirma en la convicción de que Granada debe mirar al Mediterráneo como un espacio natural de alianzas y compromiso entre ciudades». Es, en definitiva «La suma de ciudades amigas, Granada y Melilla, que comparten una identidad abierta, plural y profundamente mediterránea y que da a nuestro proyecto una dimensión mayor, más rica y más europea», aseveró la regidora.

La delegación granadina también recibió con satisfacción la propuesta formal de la Ciudad Autónoma de Melilla para iniciar el proceso de hermanamiento con Granada. La alcaldesa subrayó el valor de este futuro acuerdo, destacando que «no solo reconoce los vínculos históricos, educativos, sociales y económicos que han unido a Granada y Melilla durante décadas, sino que establece las bases para una colaboración estable en materia de cultura, turismo, juventud y desarrollo urbano».

La primera edil subrayó que el posible hermanamiento permitirá articular proyectos bilaterales de largo recorrido y construir una agenda mediterránea compartida, capaz de proyectar a ambas ciudades en el escenario cultural europeo.

En su intervención, la alcaldesa quiso poner en valor el carácter complementario de ambas ciudades. «Granada es una capital universitaria y monumental, marcada por la huella nazarí y renacentista; Melilla, por su parte, es una referencia única en España del modernismo mediterráneo y un ejemplo vivo de convivencia multicultural», señaló «precisamente en esas diferencias donde reside la riqueza de este diálogo institucional.

Por su parte, el presidente Imbroda aseguró que Granada «tiene todos los méritos y reconocimientos para ser designada y será muy difícil explicar si no lo es» y, tras reiterar su apoyo, afirmó que «en Melilla haremos como nuestra esta elección porque los lazos entre las dos ciudades son históricos».

La alcaldesa expresó su agradecimiento a las instituciones melillenses por la acogida y por el respaldo inequívoco al proyecto cultural granadino. «El apoyo de Melilla impulsa, prestigia y honra el camino hacia Granada 2031».

La visita concluyó con el compromiso de ambas administraciones de avanzar en los próximos meses en la formalización del hermanamiento y de integrar a Melilla de manera activa en la programación cultural vinculada a la candidatura Granada 2031. Un compromiso que, según ambas delegaciones, representa «una oportunidad extraordinaria para construir puentes culturales duraderos entre las dos orillas del Mediterráneo».