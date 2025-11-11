Todas las actividades en Granada por el Día del Patrimonio

El Ayuntamiento de Granada celebrará este fin de semana el Día Mundial del Patrimonio con un amplio programa de actividades culturales para todo tipo de ... públicos y en numerosos espacios de la capital con el objetivo de «dar a conocer el rico legado histórico, natural y monumental con el que cuenta la ciudad».

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado la importancia de esta conmemoración en un momento en el que la ciudad afronta unas semanas clave en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y ha trasladado su deseo de que granadinos y visitantes puedan disfrutar de cada una de las iniciativas que se han preparado.

De hecho, el acto central de las propuestas que hay preparadas tendrá mucho que ver con la candidatura. Tal y como ha avanzado la alcaldesa, el cineasta granadino Manuel Sicilia grabará un gran vídeo colectivo que mostrará al mundo «el sueño compartido de Granada por ser Capital Europea de la Cultura en 2031». «Este domingo, a las 12.30 horas, partirá desde Plaza Nueva una expedición con el nombre de 'La mano y en la llave' a la que están invitadas todas las personas que compartan nuestro anhelo, convirtiéndose para la ocasión en 'personajes' de las leyendas de Washington Irving. Recorreremos juntos el camino hacia la Puerta de la Justicia, símbolo de nuestra candidatura, donde grabaremos ese gran vídeo conjunto», ha explicado Carazo, quien ha animado a todos los granadinos a estar presentes en la iniciativa y reafirmar el compromiso de toda la ciudad con la Capitalidad Europea de la Cultura Granada.

El director del proyecto audiovisual, Manuel Sicilia, animó a todos los granadinos a acudir al llamamiento y participar de ese momento histórico «que quedará guardado en la memoria de la ciudad y que se podrá revisitar con el tiempo».

En la presentación de las actividades también tiene un papel muy importante el Patronato de la Alhambra y el Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, cuyo Director General, Rodrigo Ruiz Jiménez, destacó que «la aportación del monumento será desde el aspecto más creativo», con una amplia programación gratuita que incluye jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y actividades culturales.

Actividades culturales para todas las edades

Junto a esto, y de la mano de la Agencia Albaicín, el Ayuntamiento ofrecerá durante todo el fin de semana visitas guiadas, cuentacuentos, gymkanas y concursos. Así, de la mano de expertos, el público que lo desee podrá participar el sábado en un itinerario por el Albaicín para disfrutar del cuentacuentos 'La leyenda de la Mano y la Llave' acerca de la leyenda de Washington Irving sobre la Puerta de la Justicia de la Alhambra a las 17.00 y a las 18.00 horas. El domingo podrán descubrir la importancia de los jardines tradicionales del Albaicín, tanto desde el punto de vista paisajístico como histórico, a través de la visita guiada 'Los jardines del Albaicín: entre el agua y el paisaje', con paradas en Plaza Nueva, Carrera del Darro, Bañuelo, Maristán y Casa Morisca Horno de Oro en un doble horario: a las 09.30 y a las 11.00 horas.

Las actividades organizadas por la Agencia Albaicín, cuya inscripción está disponible en su página web, se completarán con el concurso 'La Llave y la Justicia: miradas sobre la Alhambra', que permitirá que los aficionados a la fotografía puedan explorar el domingo 16 de noviembre a las 11.00 horas los símbolos, la arquitectura y la historia vinculados a la Puerta de la Justicia y la llave de Granada, iconos del Patrimonio Mundial tanto desde el punto de vista paisajístico como histórico. Además, y de manera simultánea, se celebrará la gymkana 'Tras las huellas de la llave perdida', que partirá desde Plaza Nueva para invitar a descubrir los rincones y secretos patrimoniales de la ciudad a través de pistas y retos que conducirán al hallazgo de 'la llave de la Puerta de la Justicia.

«Se trata de una nueva oportunidad para reafirmar el compromiso de Granada con la preservación, difusión y dinamización de su patrimonio, fruto de la riqueza del cruce de civilizaciones y pilar de nuestra identidad», ha destacado la regidora.

La celebración de este día contará con una visita guiada al Paseo de los Poetas en el Carmen de los Mártires a las 12.00 horas organizada por Granada Ciudad de la Literatura Unesco y con una singular ruta 'Granada Sacra' que se extenderá durante toda la mañana por los camarines y espacios devocionales singulares del Monasterio de la Cartuja, las Basílicas de San Juan de Dios y la Virgen de las Angustias, y las iglesias del Sagrario y Virgen del Rosario.

La música también sonará por las calles, concretamente en el recorrido que va de Plaza Mariana Pineda a Plaza Nueva pasando por San Matías, Plaza de Carlos Cano, La Colcha y Reyes Católicos, a cargo de las agrupaciones musicales de La Fe y de Nuestro Padre Jesús del Rescate a partir de las 12.15 horas.

Día del Flamenco

Carazo ha recordado que el Día Mundial del Patrimonio coincide también con la conmemoración de la fecha en la que el flamenco, un arte universal que tiene buena parte de sus orígenes entre las cuevas del Sacromonte, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por ello, el domingo tendrá lugar en la Plaza de Santa Ana a las 12.00 horas la gran celebración del Día del Flamenco, con la actuación del Coro de la Hermandad del Rocío de Granada y los alumnos de baile y danza española de la EMMDO 'Aromas de Granada', así como el concierto gratuito de la Coral Flamenca de Granada en el Auditorio Manuel de Falla con el que se cierra la XVI edición del ciclo 'Flamenco y Cultura'.

El comercio de la ciudad, volcado

La alcaldesa también ha destacado que este Día Mundial del Patrimonio contará con la colaboración del comercio de la ciudad, que también ha preparado iniciativas para que el fin de semana sea un motivo de celebración. Así, los comercios de la calle Mesones han organizado una exposición de fotografías de rincones de Granada que se podrá ver en el interior y a través de sus escaparates; y la florista Carolina Bouquet organizará durante toda la mañana del sábado distintos talleres de floristería junto a su puesto en Bib-Rambla.

Actividades deportivas

Los más deportistas también tendrán actividades pensadas específicamente para ellos ya que, junto a la celebración el domingo de la tradicional Carrera Solidaria de Cruz Roja, el gimnasio O2 realizará a partir de las 12.30 horas en la Plaza de las Pasiegas una exhibición de HBX (Human Body Exercise), una disciplina fitness de alta intensidad y bajo entrenamiento funcional que se realiza en grupos reducidos y se inspira en técnicas de boxeo y artes marciales, body combat y zumba.

Colaboración del cuerpo de Bomberos y la Policía Local

El cuerpo de Bomberos y la Policía Local también se sumarán a la conmemoración del Día del Patrimonio. Así, los Bomberos realizarán una exhibición a las 12.00 horas en la Real Chancillería para educar sobre la protección del patrimonio histórico con demostraciones en directo, mientras que la Policía Local llevará durante toda la mañana del domingo a Plaza Nueva dos carpas: la de la Unidad de Drones, que realizará una exhibición del uso de esta tecnología para la mejora de la seguridad en grandes eventos o para la vigilancia del estado del tráfico; y la de la Unidad de Agentes Tutores, que informará a padres e hijos de sus funciones, consistentes en la protección de menores, prevención y resolución de conflictos en el entorno escolar y familiar y vigilancia de conductas de riesgo. El cuerpo de agentes también ofrecerá una exhibición de la Unidad Canina, en la que se podrán contemplar las diversas habilidades de los perros policías para la detección de drogas o explosivos, la defensa y ataque bajo órdenes específicas, y el cumplimiento de tareas de rescate.

Actividades escolares

Ya las próximas semanas se desarrollarán dos iniciativas dirigidas a los más pequeños. Así, el Teatro Municipal José Tamayo acogerá el martes 18 de noviembre el encuentro 'Granada Memoria Viva' en el que participarán varios colegios de Granada y la provincia, mientras que el jueves 27 de noviembre se celebrará en los Jardines del Triunfo el encuentro escolar 'Granada 2031', con actuaciones de danza, música y flashmobs inspiradas en canciones de Miguel Ríos y a cargo de La Tetera Teatro, el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía y el Conservatorio Elemental de Música Ángel Barrios.

La alcaldesa ha resaltado que esta variada programación se integra en la «vibrante agenda cultural» de la ciudad, en la que todos los sectores están sumando y colaborando para la gran meta de 2031, en «un proceso transformador que está activando alianzas, talento local, tejido creativo y participación ciudadana». Por ello, ha querido animar a la ciudadanía a participar de las actividades que se desarrollarán este fin de semana de una forma activa: «Queremos una Granada que no solo conserve su patrimonio, sino que lo sienta y lo viva. La cultura se protege cuando se comparte, cuando se disfruta en comunidad. Este fin de semana es una celebración de lo que somos y de lo que aspiramos a ser».

Actividades del Patronato de la Alhambra y el Generalife

El Patronato de la Alhambra y el Generalife se sumará con una amplia programación gratuita que incluye jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y actividades culturales. Este año se han gestionado invitaciones para 45 instituciones y el público podrá reservar su entrada a través de la web oficial. Entre las propuestas destacan ocho visitas guiadas por la Alhambra y el Albaicín, los paseos-taller de fotografía impartidos por el artista granadino EduArtGranada, y las visitas «El azafrán del Generalife», centradas en el cultivo tradicional de esta planta en las huertas del monumento. Además, el 16 de noviembre se celebrará en el Corral del Carbón un concierto gratuito de la cantaora Carmen de Carmen, en homenaje al flamenco como patrimonio inmaterial. Todas las actividades requieren inscripción previa y buscan acercar el patrimonio histórico, cultural y natural de la Alhambra y su entorno a la ciudadanía.