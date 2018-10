Abel Pintos: «El amor es la raíz de todo lo inherente y lo adherente al ser humano» Abel Pintos, cantante argentino. Actúa hoy miércoles en Planta Baja: «Soy un cantante muy considerado por los artistas españoles» JUAN JESÚS GARCÍA Miércoles, 10 octubre 2018, 12:28

El cantautor argentino Abel Pintos se estrena por estos lares esta noche (miércoles, Plantabaja 21h). Premio Gardel por su trabajo folclórico, hizo dúo con la folclorista correntina Teresa Parodi (que ya estuvo por aquí en el Laurel), antes de pasarse al pop, donde está teniendo un éxito abrumador en su país, con estadios de fútbol llenos. Ahora trae a España su disco 'La familia festeja fuerte', un trabajo en directo de su concierto en la cancha del River Plate.

-No hay mucho trasvase entre Argentina y España, que llegan ustedes, y vamos nosotros con cuentagotas, sin embargo hay un público argentino muy entusiasta aquí...

-Hay muchos Argentinos, es cierto, que en los son ciertos conectaron con su tierra. Pero, curiosamente, hay más españoles en los shows: me han conocido por duetos con artistas locales muchos de ellos.

-Con todo no es lo mismo cantar en una sala que en la cancha del River...

-No es lo mismo conceptualmente: cada contexto brinda la oportunidad de un concierto de concepto artístico distinto. Simbólicamente, lo que cantar significa para mi, sí es igual: son igual de valiosos para mí.

-¿Qué ocurre en Argentina que casi de pronto se pasa de actuar en un boliche a hacerlo en un campo de futbol?

-No fue 'casi de pronto' para mí, hace 23 años que hago música. Hice hasta 150 conciertos en un año por festivales y salas de todo el país y edite 12 discos: de ahí la relación tan estrecha con el público.

-¿Se ve incluso yendo más allá... ¡a los tamaños del Indio Solari!?

-Los tamaños de ese artista no los ha alcanzado nadie: es un fenómeno que no se ve en ningún otro sitio del mundo. Eso sí, es muy conmovedor lo que me sucede allí en mi país.

-Resuélvame una cuestión histórica, ¿ustedes inventaron el rock en español?

-Eso no podría asegurarlo.

-Por edad llegó a ver los titanes del rock argentino, Soda, Suigeneris, Serú Girán...

-Soda Stereo sí. En su regreso en los años dos mil y tanto. Una Banda fabulosa. Sobre todo Gustavo Cerati, su cantante, guitarrista y líder. El era de otro planeta.

-En cualquier caso, el pop y el rock de allá tienen un plus de musicalidad, ¿de dónde viene esa característica?

-Yo creo que de las influencias de música de todo el mundo y las de la misma tierra: nuestras músicas folclóricas son muy ricas y eclécticas según la región.

-Veo vídeos suyos aquí y... ¿es el cantante que quieren todas la chicas para hacer dúos?

-Soy un cantante muy considerado por los artistas españoles. Me emociona muchísimo el espacio que me brindan.

-¿Los asuntos entre dos personas dan para toda una vida cantando?

-El amor no es un 'asunto' para mí, y mucho menos 'un asunto de dos'. El amor es la raíz de todo lo inherente y lo adherente al ser humano. Esencial. La génesis de todo por su presencia o su 'falta de'. Sin amor el humano sería otra cosa y por tanto no sé que sería yo.

-¿Qué espera de esta gira por salas españolas?

-Que el público se divierta y disfrute tanto como disfruto yo de cantar para todos en esta oportunidad que me brindan.