«Abandono la huelga de hambre, pero sigo en la plaza» 'Alcazabeño, rodeado por sus animadores. / RAMÓN L. PÉREZ Tras 19 días, el diestro bastetano David Moreno 'Alcazabeño' anuncia que deja su protesta parcialmente porque se siente «débil» MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GRANADA Domingo, 24 marzo 2019, 11:01

«No quiero creer que la otra parte sean los compañeros o un compañero. No quiero creer que la verdad no se gane en la plaza. No quiero creer que los hombres no se vistan por los pies. No quiero creer que creer en un sueño te lo quieran joder. No quiero creer que esta vida, mi vida, me la maten. Y sí quiero creer que, como decía Joaquín Sabina, me queda ilusión y corazón para 19 días y 500 noches». Con estas emocionadas palabras, cuyo original escrito quiso regalar a IDEAL, concluía el diestro bastetano David Moreno 'Alcazabeño' la rueda de prensa que convocó ayer tarde en el restaurante Ramírez. En ella, no sólo anunciaba el cese de la huelga de hambre protagonizada desde hacía 19 días junto a la puerta grande de la Monumental de Frascuelo, sino también quién será su nuevo apoderado, el restaurador Mario Ramírez. «Voy a abandonar la huelga de hambre porque me encuentro débil, pero no la plaza porque no quiero abandonar mi sueño», explicaba frente la concurrida audiencia. No en vano, el diestro bastetano había tenido que recibir esa misma mañana asistencia médica en la plaza, por segunda vez en su huelga de hambre, por encontrarse indispuesto, en palabras a este medio.

Por su parte, el flamante apoderado, Mario Ramírez, aseguraba en su intervención que tomar la decisión de hacerse cargo de la carrera de David había sido «bastante fácil. Es de la casa y una persona muy querida por mi padre. Era inhumano no ayudarle». Y como prueba de ese apoyo, Mario Ramírez se comprometió públicamente a pagar los dos toros de 'Alcazabeño' en la Feria del Corpus como una manera de buscar la mejor fórmula para que el empresario José María Garzón pueda rentabilizar la presencia de David en los carteles.

En la mesa de oradores también estuvo presente Tamara Murcia, responsable de la recogida de firmas, quien manifestó que la causa de 'Alcazabeño' había trascendido lo meramente taurino. «No ha sido una cuestión de toros sí o no, sino una cuestión humanitaria. Por eso han firmado hasta antitaurinos y se han recogido más de 9.800 firmas». Antes de la rueda de prensa muchos seguidores, aficionados, representantes del PP y VOX y hasta el cachorro del matador, 'Samuraí', se habían concentrado a las puertas de la Monumental de Frascuelo para solidarizarse con el diestro bastetano, vistiendo camisetas y portando pancartas apoyando la causa del granadino. Aunque el propósito de 'Alcazabeño' es no abandonar la plaza hasta que no haya una contestación en firme por parte de la empresa, hoy, domingo, hará un pequeño alto para participar en un tentadero. en la ganadería de Paco Sorando para más de cuarenta alumnos de Granadown. El evento ha sido impulsado por Mario Ramírez, Paco Sorando y el mayoral Francisco Espinosa.