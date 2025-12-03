Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Saludando en el pasado Zaidín JJG

2026 será 'año Cero'

'No tiene sentido escapar' es la primera canción de lo nuevo de 091

Juan Jesús García

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:43

«Pronto aprendí, que en la penumbra es donde se ve brillar, la extraña luz con que la locura desnuda la realidad», así comienza José ... Antonio García, cantando sobre un medio tiempo, el tema que supone el regreso a la actividad creativa de los granadinos 091. Este miércoles 3 de diciembre se hace pública la primera canción (vídeo incluido) del nuevo disco de los Cero. 'No tiene sentido escapar' es una de las diez piezas que compondrán su décima colección de canciones (contando con los dos directos), y la segunda referencia desde su primera 'resurrección' en 2016.

