116 películas y homenajes a Antonio Resines y Fernando Tejero en el Festival Internacional de Cine de Granada – Premios Lorca

El Festival Internacional de Cine de Granada – Premios Lorca celebra su sexta edición del 21 al 29 de noviembre, consolidándose como una cita imprescindible del ... calendario de encuentros cinematográficos en el sur de Europa. Así, este año la programación reúne un total de 116 títulos entre largometrajes y cortometrajes, con cinco estrenos mundiales y un estreno internacional, además de retrospectivas, talleres y encuentros con profesionales del sector.

El concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha avanzado que la apertura oficial del festival tendrá lugar este lunes con la inauguración de exposición 'Miradas de Cine' del legendario fotógrafo italiano Angelo Frontoni, una joya patrimonial compuesta por 80 instantáneas de su archivo personal, pertenecientes a la colección privada de Enrique del Pozo. De hecho, el actor ha sido uno de los participantes en la presentación de la programación del certamen junto al director del Área de Negocio de Granada Capital Norte de CaixaBank, Javier Rivas; la directora de Fundación »la Caixa» en Andalucía, Patricia Maldonado; el director del Festival, Jorge Onieva, y uno de los premios de honor de este año, el peluquero granadino ganador de un Goya, Antonio Paniza.

«El Festival Internacional de Cine de Granada se consolida en nuestra ciudad como una propuesta singular que atrae talento, profesionales y público en cada edición, generando actividad cultural, económica y turística para la ciudad», ha aseverado Ferreira, quien ha destacado al «sólido tejido cinematográfico de Granada» como uno de los grandes pilares de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Fundación «la Caixa» vuelve a sumar su apoyo en el certamen y a trabajar por acercar la cultura a todos los ciudadanos, especialmente para que los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan también disfrutar del cine

La gala inaugural de esta edición tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre en el Auditorio Manuel de Falla con un concierto de bandas sonoras dirigido por Ángel López Carreño en homenaje al actor Antonio Resines, quien recibirá el Premio Lorca de Honor a toda su trayectoria de manos del actor Jorge Sanz. Ambos protagonizarán el sábado 22 de noviembre una de las jornadas más emotivas del certamen con la proyección de 'La Reina de España'; la cinta en la que intervienen los dos junto a Penélope Cruz. Ese mismo día también se estrenará en exclusiva 'La Bala', un thriller policíaco inspirado en hechos reales dirigido y protagonizado por Carlos Iglesias, acompañado de Eloísa Vargas y Carlos Hipólito.

Del 22 al 28 de noviembre tendrá lugar la proyección de las películas a concurso en los Cines Megarama (CC Neptuno) en un horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 23.00 horas. Entre los títulos que se podrán ver destacan 'Quién llorará por mí', del director lojeño Paco Izquierdo; 'La casa de Bernarda Alba', de Marta Cora, rodada en Valderrubio; 'Plaza Nueva a las diez', un documental de Carmen Tortosa y '¿El agua es nuestra?', de Óscar Berdullas.

La Gala del Cine Granadino se celebrará el miércoles 26 de noviembre, con alfombra roja en la sala DIDO y la participación de figuras como Sergio Pazos y Carmen Laura García, que ejercerán como presentadores. Asimismo, la Gala de Clausura será el sábado 29 de noviembre en Sala Mae West, convertida en anfiteatro para la entrega de 20 Premios Lorca (16 oficiales y 4 de honor), además de 9 placas de reconocimiento a obras y profesionales granadinos. Entre los homenajeados estarán el actor Fernando Tejero, Premio Lorca al Talento Andaluz; la productora y empresaria María Luisa Gutiérrez, Premio Lorca a la Industria Cinematográfica; y el peluquero Antonio Paniza, Premio Lorca al Estilismo Cinematográfico.

El festival refuerza también esta edición su dimensión educativa con talleres de casting, mesas redondas, conferencias, encuentros con cineastas y presentaciones de libros, reforzando el carácter educativo y profesional del certamen. Además, varios invitados visitarán asociaciones sociales, reafirmando la vocación inclusiva y humanista del certamen.

En este sentido, la directora de Fundación »la Caixa» en Andalucía, Patricia Maldonado, ha incidido en la labor que se realiza en paralelo en el festival por «acercar la cultura a todos los ciudadanos», trabajando especialmente para que los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan también disfrutar del cine, tanto a través de la colaboración con certámenes como éste, mediante exposiciones y retrospectivas o a través de CaixaForum+, plataforma gratuita de divulgación de cultura y ciencia impulsada por la Fundación »la Caixa». En idéntica línea, el responsable de CaixaBank ha recordado lo importante que es para su entidad colaborar con el festival y contribuir a la «gran apuesta por la cultura de Granada».

Por último, el director del festival ha invitado a todos los granadinos a participar de un encuentro que «convierte a Granada cada mes de noviembre en un escenario vivo de talento, ilusión y cultura cinematográfica» y ha destacado a los Premios Lorca como «un puente entre la pasión y la creación, una muestra de que juntos logramos lo imposible».