El concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha avanzado que la apertura oficial del festival tendrá lugar este lunes con la inauguración de exposición 'Miradas de Cine'
VI edición

116 películas y homenajes a Antonio Resines y Fernando Tejero en el Festival Internacional de Cine de Granada – Premios Lorca

Del 21 al 29 de noviembre, Granada vuelve a convertirse en capital del cine con más de un centenar de proyecciones, galas y actividades formativas

Ideal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

El Festival Internacional de Cine de Granada – Premios Lorca celebra su sexta edición del 21 al 29 de noviembre, consolidándose como una cita imprescindible del ... calendario de encuentros cinematográficos en el sur de Europa. Así, este año la programación reúne un total de 116 títulos entre largometrajes y cortometrajes, con cinco estrenos mundiales y un estreno internacional, además de retrospectivas, talleres y encuentros con profesionales del sector.

