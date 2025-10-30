1001 Músicas–CaixaBank 2025 consolida Granada como ciudad de escenarios con 12.000 espectadores

La quinta edición del ciclo 1001 Músicas–CaixaBank, celebrada durante los meses de julio y septiembre, ha vuelto a situar a Granada como una de ... las capitales musicales más activas del país. Con una asistencia total de 12.000 personas, el ciclo reafirma su papel como motor cultural y social de la ciudad y su entorno.

Organizado y promovido por Proexa, con el respaldo de CaixaBank y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Ideal, Mondo Sonoro, doctortrece comunicación, Ticketmaster y CREA SGR, la propuesta ha extendido su programación a cuatro escenarios emblemáticos: el Palacio de Congresos, el Teatro CajaGranada, la Plaza de Toros y la Industrial Copera, fortaleciendo el lema de esta edición, Granada, ciudad de escenarios.

El cartel de 2025 ha reunido a grandes referentes de la música nacional e internacional, ofreciendo una experiencia artística diversa y de calidad. Entre los nombres destacados figuran Michel Camilo & Tomatito, Travis, Robert Plant & Suzi Dian, Iván Ferreiro, Morgan, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, The Cat Empire, Antonio Orozco y Ana Belén.

Cada cita ha aportado su propio sello: del virtuosismo flamenco y jazzístico de Camilo & Tomatito a la intensidad rockera de Travis o el magnetismo de Robert Plant, pasando por la sensibilidad de Sílvia Pérez Cruz y la energía desbordante de The Cat Empire. Un recorrido que ha mostrado la amplitud de estilos y públicos que caracteriza a este ciclo.

El público de 1001 Músicas–CaixaBank 2025 ha sido tan diverso como fiel. En lo que se refiere al origen nacional destacan, además del resto de provincias andaluzas, los visitantes procedentes de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En este mismo sentido, como viene siendo habitual, también se registraron asistentes internacionales, procedentes de más de veinte países, entre los que destacan Alemania, Estados Unidos y Francia, confirmando el alcance global del ciclo.

Además, el perfil del espectador se sitúa entre los 35 y 55 años, con una marcada afición por la música en vivo, lo que refuerza la idea de Granada como un destino que une cultura, ocio y destino capaz de unir a varias generaciones.

A lo largo de sus cinco ediciones, 1001 Músicas–CaixaBank se ha consolidado como un referente dentro del panorama nacional por su apuesta por la calidad artística y la excelencia organizativa. La iniciativa ha contribuido al fortalecimiento de la marca Granada como destino cultural, generando un impacto positivo en el sector turístico y en la vida cultural de la ciudad.

«Madurez»

En palabras de Pepe Rodríguez, director de Proexa, «esta quinta edición confirma el crecimiento sostenido del ciclo y la madurez del proyecto y su capacidad para reinventarse y llegar a nuevos rincones y públicos. Granada se consolida como un punto de encuentro para artistas, públicos y profesionales, y como una ciudad capaz de ofrecer experiencias musicales de primer nivel en distintos espacios escénicos. Seguimos trabajando para que 1001 Músicas–CaixaBank continúe creciendo y contribuyendo al desarrollo cultural y económico de la ciudad».

El ciclo se alinea con la estrategia de impulso de Granada Capital Europea de la Cultura 2031, integrando en su programación la diversidad de estilos y la apertura a nuevos públicos. Con 12.000 asistentes, una cuidada selección de artistas, 1001 Músicas–CaixaBank continúa consolidando a Granada como una ciudad de escenarios abierta al mundo, donde la cultura se convierte en un motor de desarrollo y proyección internacional.