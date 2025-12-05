Ocho años de garantía y máxima eficiencia en el nuevo SUV eléctrico

En un mercado automovilístico cada vez más orientado hacia la electrificación y la versatilidad, Peugeot presenta el nuevo 5008 como un aspirante a ser referencia en el segmento de los SUV de gran tamaño. Este modelo, disponible en versiones híbridas y 100% eléctricas, redefine el concepto de vehículo familiar sin sacrificar el rendimiento ni renunciar a la tecnología. Esta gama renovada, que incluye entre otros el rompedor E-5008, sirve para inaugurar una nueva filosofía de la movilidad inteligente, confortable y con espacio para hasta siete pasajeros.



De este modo, el Peugeot 5008 se posiciona como el SUV más habitable y versátil de su clase. A ello contribuyen una amplia distancia entre ejes que garantiza un espacio excepcional; sus dimensiones optimizadas con un maletero de 748 litros VDA en modo cinco asientos, ampliable hasta 1.815 litros al abatir la segunda y tercera fila. De este modo, se convierte en un vehículo ideal para las familias, sobre todo en vacaciones o viajes largos.



En cuanto a su espacio interior, la modularidad es uno de los grandes atractivos del Peugeot 5008. La segunda fila cuenta con una banqueta deslizante 60/40 y respaldos 40/20/40 reclinables en cinco posiciones independientes, ideales para viajes largos. La tercera fila, diseñada para adultos, incorpora asientos mullidos con respaldos independientes 50/50, reposacabezas ajustables y un sistema Easy Access que facilita el ingreso. Otros elementos-reposabrazos, posavasos, luces de lectura y tomas de 12 V-elevan al máximo el confort de los pasajeros. Por último, un techo panorámico que se extiende hasta la última fila inunda el habitáculo de luz natural, crea una atmósfera luminosa y acogedora.

Motorización eléctrica eficiente

Incluso en sus versiones eléctricas, el E-5008 mantiene esta versatilidad intacta, convirtiéndose en el único SUV 100% eléctrico de siete plazas en el mercado, fabricado en la planta de Sochaux (Francia) con un 23% de materiales reciclados. El E-5008 ofrece entre sus versiones, una con motor eléctrico de 210 CV (157 kW) alimentado por una batería de iones de litio de 73 kWh que proporciona hasta 504 km de autonomía, que pueden ser hasta 639 km en condiciones óptimas. Estando disponible también una versión Dual Motor de 325cv (240kW) y tracción total, con una autonomía media que alcanza los 477 km (hasta 588 km en ciclo urbano).



En cualquier caso, la recarga de este modelo eléctrico es rápida, práctica y sencilla. En apenas media hora es capaz de pasar del 20 al 80% de la carga, y en solo diez minutos puede añadirle entre 100 y 150 kilómetros de autonomía al vehículo. La batería viene cubierta por la garantía PEUGEOT CARE hasta un total de 8 años o 160.000 kilómetros. La sustitución y reparación de piezas mecánicas, eléctricas o electrónicas defectuosas, incluida la mano de obra están cubiertas por esta garantía.



Para los conductores que prefieran una transición más gradual al motor eléctrico, Peugeot ofrece una serie de híbridos también de gran eficiencia y versatilidad. En este caso podemos citar el Plug-in Hybrid 195, con su combinación entre el motor térmico de 150 CV con uno eléctrico de 125 CV, lo que le permite alcanzar 91 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y con un consumo de apenas 5,8 litros por cada 100 kilómetros. Otra opción es la mild-hybrid 145 e-DCS6, con batería de 48 V, opera hasta el 50% del tiempo en eléctrico en ciudad.



Los precios de inicio son una muestra de la accesibilidad a la que aspira la marca: el E-5008 ALLURE parte de 48.388 euros, el híbrido enchufable de 45.892 euros y el mild-hybrid de 39.158 euros.