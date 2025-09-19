Confort, tecnología y diseño: Una nueva definición de lo que un SUV puede ofrecer

Amplitud y comodidad a bordo

Uno de los pilares sobre los que Citroen ha concebido este nuevo C3 Aircross es el confort. Aplicando la filosofía C-Zen Lounge, los ingenieros y diseñadores de la firma francesa han convertido el interior en un espacio acogedor y hogareño, inspirado en un salón, con superficies refinadas y un diseño que optimiza el espacio. Un habitáculo luminoso, equipado con sistemas de infoentretenimiento de última generación y, para el conductor, un Head-Up Display para conducir sin tener que quitarle ojo a la carretera.



Pero todo esto serían detalles sin importancia si no fuese también un coche espacioso, capaz de acoger hasta a siete pasajeros. El maletero, gracias a su modularidad, puede ampliarse hasta alcanzar una capacidad de 1.600 litros, siendo así un modelo ideal para familias numerosas o para profesionales que necesitan espacio extra. Los asientos traseros, con butacas extraíbles en las versiones Plus y Max, permiten una flexibilidad sin precedentes, facilitando el acceso a la tercera fila en solo dos pasos rápidos. Además, los pasajeros de la tercera fila disfrutan de puertos USB y un sistema de ventilación en el techo que garantiza comodidad térmica.



Todo ello forma parte del programa Citroën Advanced Comfort® para hacer de la experiencia a bordo una vivencia apenas distinguible de estar en el salón de casa. A ello contribuyen las butacas, dotadas de una capa adicional de espuma, y una suspensión equipada con amortiguadores hidráulicos progresivos para asegurar una conducción suave y sin sobresaltos. Un efecto “alfombra mágica” presente en toda la gama para viajar sin sobresaltos incluso en las carreteras más difíciles.

Motor eléctrico, híbrido y térmico

En cuestión de motorizaciones, el nuevo C3 Aircross destaca por su versatilidad capaz de dar respuesta a las distintas necesidades en materia de eficiencia y sostenibilidad. Citroen incluye opciones de gasolina, híbridas y 100% eléctricas para que los clientes escojan la que mejor se adapte a sus necesidades. En la versión eléctrica, el ë-C3 Aircross, los clientes pueden elegir entre dos motorizaciones de 83 kW (113 CV y 300 kilómetros de autonomía) y otra de 54,2 kWh con hasta 400 kilómetros de autonomía. Ambas llevan de serie la aplicación e-ROUTES, desarrollada pensando en los modelos eléctricos, que facilita la planificación de rutas, el seguimiento de la carga y la localización de puntos de recarga. De este modo, se pretende maximizar la eficiencia del motor en cada trayecto.



Para quienes prefieren motores térmicos, el nuevo C3 Aircross ofrece el motor Turbo de 100 CV con caja manual de 5 velocidades. En cuanto a la versión híbrida 145, se trata de un ejemplo de un modelo que combina eficiencia y rendimiento, de tal modo que es capaz de efectuar hasta la mitad de los trayectos urbanos en modo eléctrico. Con esta pluralidad de enfoques, Citroën refuerza su compromiso con la sostenibilidad accesible, manteniendo precios competitivos que parten desde 19.040 euros para la versión de gasolina y 16.990 euros para la eléctrica con incentivos del Plan MOVES III.



Por último, el nuevo C3 Aircross incorpora un completo equipamiento de tecnologías para la seguridad. La conectividad está garantizada con sistemas como Citroën Connect Nav, una pantalla táctil de 10,5 pulgadas y carga inalámbrica para smartphones, según el acabado.



Con todo lo anterior, este nuevo Citroen C3 Aircross redefine lo que un SUV compacto es capaz de ofrecer. Un diseño audaz, un interior espacioso y acogedor, una suspensión que asegura un máximo confort y una gama multienergía: un combo ganador en el mercado automovilístico, tanto para familias, aventureros como para conductores urbanos.