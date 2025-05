Elegancia y seguridad sobre 4 ruedas para disfrutar de una movilidad sostenible

Con una nueva imagen de marca y una silueta que subraya la faceta SUV, Peugeot ha querido entrar en una nueva etapa con su 2008. En este caso, la firma francesa con más de dos siglos de experiencia ha presentado un nuevo modelo con un diseño robusto que combina sus ruedas voluminosas y con líneas fluidas y ágiles. El nuevo 2008, fabricado en Vigo, es un SUV compacto que incluye nuevas y rompedoras tecnologías.



El impacto empieza por el exterior del modelo, que cuenta con seis colores en su gama. Mirando de frente, se percibe una silueta imponente caracterizada por la nueva firma luminosa en forma de tres garras y los faros Full LED. Desde atrás, se aprecia cómo las luces forman tres elegantes franjas dobles horizontales superpuestas. En este perfil se contiene ese equilibrio entre potencia y delicadeza que caracteriza al Peugeot 2008.



En cuanto entramos en el habitáculo encontramos un alto nivel de confort y calidad de los acabados que subraya aún más la excelencia del vehículo. Los asientos delanteros cuentan con un diseño dinámico y, en caso de que así lo decida el cliente, puede incorporar calefacción y función masaje. Todo el interior está cubierto por un sistema de iluminación interior LED de 8 colores, disponible en la versión GT, que crea un anillo de luz en salpicadero y paneles de puertas. Pero no todo es mero diseño y estética, pues también tiene en cuenta la facilidad de uso. Por eso dispone, según acabados, de la función de Acceso y Arranque Manos Libres para hacer más sencillo ponerse al volante.

Uno de los rasgos de este nuevo Peugeot 2008 es su gran equipamiento tecnológico. A este respecto, la innovación comienza con el propio asiento del conductor. Este ha sido diseñado según el modelo PEUGEOT i-Cockpit®, e incorpora una pantalla de 10” incorporada en el salpicadero y un moderno cuadro de instrumentación digital. En este mismo sentido, y cumpliendo con su compromiso de maximizar la seguridad a bordo, el nuevo Peugeot 2008 viene equipado con numerosas funciones de ayuda a la conducción.



Según acabados, incorpora cámara de visión trasera HD de 180º asociada a sensores de aparcamiento delantero y trasero. También cuenta con el Pack Safety, en el que figuran avances como la frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas.



Asimismo, este nuevo vehículo de Peugeot puede disponer de control de crucero adaptativo con función Stop and Go y distancia entre vehículos ajustable, alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga y control de ángulos muertos. El sistema de reconocimiento y visualización de señales de tráfico en los cuadros de instrumentos digitales refuerza sus capacidades: stop, sentido único, prohibido adelantar y fin de prohibición de adelantamiento, se suman a las señales habituales relacionadas con la velocidad.



Los sistemas tecnológicos del 2008 afectan también a la materia de conectividad. Dotado con la tecnología Peugeot i-Connect Advanced, su sistema engloba navegación conectada con información en tiempo real y reconocimiento vocal 'OK PEUGEOT'. A ello se le suman los sistemas de llamadas de emergencia y asistencia, como Peugeot Connect SOS y Assistance y Peugeot Teleservices.