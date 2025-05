Inmunizar a los más pequeños: la decisión que podría ayudar a proteger a las familias y aliviar al sistema sanitario

La percepción del riesgo: un obstáculo invisible

Pero vacunar no es solo cuestión de logística, también hay que romper una barrera más sutil: la percepción del riesgo. La gripe, al haberse convertido en parte del paisaje invernal, se percibe como un mal menor. “Eso es justo lo que explica por qué las coberturas de gripe siguen siendo más bajas que las del VRS, por ejemplo”, apunta Durán.



Según una encuesta del Ministerio de Sanidad (2022), sólo 4 de cada 10 padres consideran que la gripe puede ser peligrosa para sus hijos. Pero el informe del Sistema de Vigilancia de Gripe y otros Virus Respiratorios en España apunta a que el 80 % de los ingresos por gripe en menores de cinco años ocurre en niños sanos, sin factores de riesgo previos. Y, además, puede derivar en complicaciones como neumonía, convulsiones febriles, otitis media aguda o incluso ingreso en UCI pediátrica. Esta brecha entre la percepción social y la realidad clínica explica por qué muchas familias no priorizan la vacunación. Pero no siempre es una cuestión de rechazo: a menudo, es una cuestión de acceso.



“Nosotros estamos valorando la vacunación como una herramienta de equidad”, añade Guillén. “Hay familias que, por motivos sociales o económicos, no acceden a la vacuna, aunque estén convencidas. Nuestro deber como salud pública es llegar también a esos hogares”. Por su parte, Madrid refuerza el mensaje desde los propios centros sanitarios, usando pantallas informativas, cartelería, mensajes personalizados por SMS y la colaboración directa con sociedades científicas. “Llevamos años construyendo una cultura preventiva, pero tenemos que seguir insistiendo”, señala Andradas. “Y, sobre todo, tenemos que facilitar. Que el acceso sea tan fácil que decir ‘sí’ sea lo natural”.

El reto pendiente: las embarazadas

Si hay un colectivo que preocupa especialmente a los responsables autonómicos es el de las mujeres embarazadas. La vacunación durante la gestación no sólo protege a la madre, sino también al bebé durante sus primeros seis meses de vida, cuando aún no puede ser inmunizado directamente. “Y, sin embargo, las coberturas siguen siendo muy bajas”, lamenta Durán. “Estamos intentando entender por qué. Por eso hemos iniciado un estudio con la Facultad de Sociología de Santiago, para analizar las creencias y barreras de quienes deciden no vacunarse”. Guillén coincide: “En salud pública no basta con informar. Hay que escuchar. Y adaptar el mensaje a las realidades culturales, sociales y emocionales de la población”.

Evitar la transmisión comunitaria: otro punto a favor

Las estrategias de prevención enfocadas en niños son un gesto también de responsabilidad colectiva. Disminuye la transmisión comunitaria, resguarda a los más vulnerables y contribuye a aliviar un sistema sanitario que, cada invierno, se enfrenta a una presión creciente. “Cada niño vacunado podría ser un contagio menos para sus abuelos”, resume Andradas. “Es una clase que no se suspende. Un padre que no falta al trabajo. Una cama disponible en urgencias. Y todo eso también importa”.



Vacunar no solo es una inversión en salud: es prevenir, educar y fortalecer un sistema más eficiente, más equitativo y más humano. Esta es, en definitiva, una tarea colectiva que requiere el esfuerzo de todos. Por eso, como apunta Carmen Durán, “no sólo debemos concienciar a la población en general, sino también a los gestores”.