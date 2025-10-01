Vuelve el ‘Paseo de la Salailla’ con Cervezas Victoria, una oportunidad única de disfrutar de tapas exquisitas

Protagonismo de la Salailla

Elaboradas con harina, agua, masa madre, levadura, aceite y sal, la salailla es parte esencial de la historia culinaria de Granada y su provincia. Su origen parece remontarse a la fiesta de la Noche de los Capachos, que se celebra el segundo domingo de enero en Granada. Una festividad que rememora los tiempos en que los maestros tahoneros trasladaban sus panes desde la zona de Alfacar. La popular salaílla también se consume en las festividades más importantes de la ciudad como San Cecilio o la Cruces de Mayo.

Tercera edición

‘Paseo de la Salaílla’ nació en 2023 con el objetivo de rendir homenaje a la gastronomía nazarí y ensalzar lugares tan emblemáticos de la ciudad como el Paseo de los Tristes o el Paseo del Salón, entre otros.

En las dos ediciones anteriores se superaron todas las expectativas y ha sido un rotundo éxito entre los granadinos. En esta ocasión, del 2 al 12 de octubre, de nuevo podrán degustar estas tapas con su cerveza Victoria en más de cincuenta establecimientos repartidos por la capital.

La Gran Final será el 20 de octubre donde el jurado, formado por chefs con reconocimientos en la Guía Michelín y Guía Repsol, elegirán la tapa ganadora.



El jurado estará compuesto por chefs con presencia en Guía Michelín o Repsol y valorarán el sabor, la creatividad y la presentación de las propuestas ofrecidas por los finalistas. Durante el evento se elegirá la tapa de salaílla ganadora, la cual recibirá un premio valorado en 1.000 euros, además de un trofeo conmemorativo para su establecimiento. También se hará entrega del ‘Premio Popular’ otorgado por el público tras votar su tapa favorita en Gastronosfera. Además, entre los participantes en esta votación, Cervezas Victoria sorteará una cena valorada en 100 euros.