Vuelve el ‘Paseo de la Salailla’ con Cervezas Victoria, una oportunidad única de disfrutar de tapas exquisitas

Tras el éxito de la pasada edición, Cervezas Victoria vuelve a organizar la jornada gastronómica ‘Paseo de la Salaílla’, la cual tendrá lugar del 2 al 12 de octubre en más de cuarenta bares y restaurantes ubicados en el centro de Granada y alrededores
Durante los diez días que dura “Paseo de la Salaílla”, los asistentes podrán probar una selección de tapas creativas tan deliciosas y apetecibles como: salaílla de falso costillar de ciervo con costra de alcachofas y ceps; salaílla de pulled pork de cerdo ibérico sobre salaílla casera y salsa kimchi; salaílla de codillo berlinés con miel de caña. Estas son solo algunas de las diferentes sugerencias que componen esta edición.
Los establecimientos donde podrán degustarse son Alabriga, Alameda, Asador La Casona de Santiago, Asador La Cayetana, Bar Goya, Bodega Merus, Casa Colón, Casa Pepa, Cervecería ECU, Dancing Coffe Shop, DCS, Delirio Mexicano, De tal Palo tal Astilla, Esquinitas de Javi, La Barra de San Remo, La Abuela, La Jefa, Malahermosa, Mamut, Los Manueles, Mentidero, Nido, Nervio, Oleum, Palique, Pataleta, Retiro, Restaurante Al Grano, Rincón de Cleos, Sabanera 99, Sabor ibérico, Sabores de Patry, Sancho Original, San Remo, San Remo Navas, Taberna Charnake, Taberna Hita, Taberna Palo Cortao, Taberna Qrro, Tabernea, Triple A, Taberna Venga Vino, Vinoteca, Zorroviejo.
Cada establecimiento ofrecerá una tapa creativa protagonizada por la salaílla con botella 0.33 cl de Cerveza Victoria por 3,50€ o botella de Victoria Diez (cerveza especial) por 0,50€ más.
Elaboradas con harina, agua, masa madre, levadura, aceite y sal, la salailla es parte esencial de la historia culinaria de Granada y su provincia. Su origen parece remontarse a la fiesta de la Noche de los Capachos, que se celebra el segundo domingo de enero en Granada. Una festividad que rememora los tiempos en que los maestros tahoneros trasladaban sus panes desde la zona de Alfacar. La popular salaílla también se consume en las festividades más importantes de la ciudad como San Cecilio o la Cruces de Mayo.
‘Paseo de la Salaílla’ nació en 2023 con el objetivo de rendir homenaje a la gastronomía nazarí y ensalzar lugares tan emblemáticos de la ciudad como el Paseo de los Tristes o el Paseo del Salón, entre otros.
En las dos ediciones anteriores se superaron todas las expectativas y ha sido un rotundo éxito entre los granadinos. En esta ocasión, del 2 al 12 de octubre, de nuevo podrán degustar estas tapas con su cerveza Victoria en más de cincuenta establecimientos repartidos por la capital.
La Gran Final será el 20 de octubre donde el jurado, formado por chefs con reconocimientos en la Guía Michelín y Guía Repsol, elegirán la tapa ganadora.
El jurado estará compuesto por chefs con presencia en Guía Michelín o Repsol y valorarán el sabor, la creatividad y la presentación de las propuestas ofrecidas por los finalistas. Durante el evento se elegirá la tapa de salaílla ganadora, la cual recibirá un premio valorado en 1.000 euros, además de un trofeo conmemorativo para su establecimiento. También se hará entrega del ‘Premio Popular’ otorgado por el público tras votar su tapa favorita en Gastronosfera. Además, entre los participantes en esta votación, Cervezas Victoria sorteará una cena valorada en 100 euros.
El 8 de septiembre de 1928 se inauguraba la primera fábrica de Victoria en el conocido Barrio de El Perchel. Desde entonces se ha mantenido fuertemente vinculada a Málaga aumentando su popularidad año tras año es por ello que la compañía inauguró el pasado 7 de septiembre de 2017 su nueva fábrica en la ciudad; un espacio abierto a la ciudad, en la que se elaboran cervezas orientadas al clima y a los gustos de nuestra tierra como son; Victoria Clásica, Victoria 0.0, Victoria Pasos Largos, Victoria Marengo, Victoria Malacatí, Victoria Vendeja y Victoria Diez.