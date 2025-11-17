UVE, la nueva propuesta vegana y vegetariana de Los Manueles frente a la Catedral de Granada

Una carta que viaja por el mundo a través del sabor

La carta de UVE está diseñada como un pequeño viaje. Cada plato se inspira en recetas y técnicas de distintas culturas gastronómicas, reinterpretadas desde una mirada vegetal. Una cocina que apuesta por el color, la textura y el contraste, con elaboraciones pensadas para compartir.

Entre sus propuestas está la ensalada césar vegana, con brotes tiernos, tiras de heura crujiente, manzana y frutos secos; o la ensaladilla de encurtidos, acompañada de mayonesa de piquillo, espárrago agridulce y alcachofa confitada. También destacan platos que conectan con otros lugares del mundo, como el tiradito de melón macerado en lima, con sopa de mango, aguacate a la brasa y salsa sriracha; los tacos de “heurita pibil”, marinados en achiote y naranja; o el falafel de remolacha, servido con mayonesa de pepino.

La carta continúa con opciones para compartir o disfrutar con calma: las alcachofas a la brasa con romescu y avellanas tostadas; la fideuá de setas y espárragos con un toque de alioli; los udon salteados con verduras frescas, salsa hoisin y anacardos; el canelón de espinacas con feta, bechamel trufada y mojo picón; o la pizza UVE, con base de focaccia, alcachofa confitada, setas trufadas y queso vegano.

También hay versiones vegetales de clásicos muy queridos por los clientes del grupo, como el croquetón de bechamel trufada, además de opciones más contundentes como la hamburguesa vegana Beyond con aros de cebolla crujientes y rúcula fresca.

Un final dulce que también sorprende

Los postres mantienen la misma línea de creatividad: arroz con leche de almendras caramelizado, panna cotta de curry amarillo con chutney de mango, migas de cacao y boniato con macadamias y naranja, o propuestas más clásicas como el coulant de chocolate y la manzana con crumble y helado de vainilla.

Una nueva forma de disfrutar Granada

UVE nace con una idea clara: mostrar que la cocina vegetal puede sorprender, emocionar y reunir a todo tipo de paladares. Porque, al final, lo que se busca es seguir creando momentos que se comparten, se disfrutan y se recuerdan.