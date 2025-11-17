UVE, la nueva propuesta vegana y vegetariana de Los Manueles frente a la Catedral de Granada

Secciones
En el corazón de Granada, en la Plaza de las Pasiegas, el grupo gastronómico Los Manueles abre UVE, su nueva propuesta vegana y vegetariana. Un espacio que amplía el horizonte del grupo con una cocina fresca, colorida y diferente, pensada para todos: veganos, vegetarianos y también para quienes disfrutan descubriendo sabores distintos.
En la terraza que UVE comparte con Desde1917 Taberna conviven dos formas de entender la cocina. Un mismo espacio donde pueden reunirse comensales con gustos variados: quien busca una propuesta vegetal puede elegir de la carta de UVE, mientras que otros pueden disfrutar de los platos de la taberna. Dos estilos gastronómicos que se encuentran alrededor de la misma mesa.
La carta de UVE está diseñada como un pequeño viaje. Cada plato se inspira en recetas y técnicas de distintas culturas gastronómicas, reinterpretadas desde una mirada vegetal. Una cocina que apuesta por el color, la textura y el contraste, con elaboraciones pensadas para compartir.
Entre sus propuestas está la ensalada césar vegana, con brotes tiernos, tiras de heura crujiente, manzana y frutos secos; o la ensaladilla de encurtidos, acompañada de mayonesa de piquillo, espárrago agridulce y alcachofa confitada. También destacan platos que conectan con otros lugares del mundo, como el tiradito de melón macerado en lima, con sopa de mango, aguacate a la brasa y salsa sriracha; los tacos de “heurita pibil”, marinados en achiote y naranja; o el falafel de remolacha, servido con mayonesa de pepino.
La carta continúa con opciones para compartir o disfrutar con calma: las alcachofas a la brasa con romescu y avellanas tostadas; la fideuá de setas y espárragos con un toque de alioli; los udon salteados con verduras frescas, salsa hoisin y anacardos; el canelón de espinacas con feta, bechamel trufada y mojo picón; o la pizza UVE, con base de focaccia, alcachofa confitada, setas trufadas y queso vegano.
También hay versiones vegetales de clásicos muy queridos por los clientes del grupo, como el croquetón de bechamel trufada, además de opciones más contundentes como la hamburguesa vegana Beyond con aros de cebolla crujientes y rúcula fresca.
Los postres mantienen la misma línea de creatividad: arroz con leche de almendras caramelizado, panna cotta de curry amarillo con chutney de mango, migas de cacao y boniato con macadamias y naranja, o propuestas más clásicas como el coulant de chocolate y la manzana con crumble y helado de vainilla.
UVE nace con una idea clara: mostrar que la cocina vegetal puede sorprender, emocionar y reunir a todo tipo de paladares. Porque, al final, lo que se busca es seguir creando momentos que se comparten, se disfrutan y se recuerdan.