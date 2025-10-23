Los Manueles ofrece espacios y menús para eventos y comidas de Navidad en Granada

Espacios y eventos personalizados

En el ámbito social, Los Manueles se ha convertido en el escenario ideal para bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios, jubilaciones y otras celebraciones familiares, donde cada detalle se cuida al máximo. Los diferentes salones permiten configurar espacios íntimos o amplios según las necesidades del cliente, con menús personalizados y una atención cercana que garantiza el éxito de cada evento.

En el ámbito corporativo, las empresas encuentran en Los Manueles el lugar perfecto para reuniones de equipo, presentaciones de producto, encuentros de networking o comidas de empresa. Los restaurantes cuentan con una infraestructura moderna, equipada con medios audiovisuales y opciones de montaje adaptadas a cada formato.

Una propuesta gastronómica diseñada para eventos

Los Manueles ofrece una propuesta gastronómica exclusiva para eventos, diferente a su carta habitual y creada especialmente para cada ocasión. Una cocina que mantiene la esencia andaluza y los sabores granadinos, incorporando también opciones actuales que se adaptan a distintos estilos de celebración y públicos.

Los menús se presentan en distintos formatos —cóctel, en mesa o para compartir—, todos elaborados con productos de calidad y cuidando la presentación en cada detalle. Además, la oferta incluye alternativas para intolerancias y alérgenos, garantizando una experiencia completa y accesible para todos los invitados.

La temporada más esperada: comidas y cenas de Navidad

De cara a las fechas más esperadas del año, Los Manueles ya cuenta con los nuevos menús de Navidad, diseñados especialmente para cenas y comidas navideñas de empresa o particulares, donde la gastronomía, el ambiente y la atención se convierten en los ingredientes perfectos para celebrar juntos.



Con ubicaciones privilegiadas —junto a la Catedral, en Reyes Católicos, Bib-Rambla, Monjas del Carmen, García Lorca o el Palacio de Deportes—, Los Manueles ofrece la combinación ideal de tradición, cercanía y servicio personalizado en Granada.

Acompañamiento y personalización

En Los Manueles, se acompaña al cliente en todo el proceso del evento, de principio a fin. Desde la primera toma de contacto hasta el cierre del servicio, el equipo comercial se encarga de que cada detalle esté perfectamente coordinado.

Cada celebración se diseña de forma personalizada, adaptando los espacios, los menús y la ambientación a las necesidades de cada cliente. Un trabajo conjunto que refleja la profesionalidad, la cercanía y la pasión por hacer de cada evento algo especial.

– Descubre más sobre los espacios y los menús para grupos y eventos en www.losmanueles.es/grupos-y-eventos/